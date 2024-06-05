Молодша донька Олі Полякової повертається в Україну

Молодша донька Олі Полякової повертається на навчання в Україну після двох років життя за кордоном.

Співачка Оля Полякова заявила, що її 12-річна донька Аліса, яка два роки прожила у Великобританії, повертається в Україну. Про це співачка повідомила у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, співачка показала фото доньки в сльозах і розповіла, що ці два роки далися донці складно, адже вона складно переживає розлуку з домівкою, батьками, подружками та тваринами. Кожного разу дівчинка з істерикою їде на навчання. Тому родина ухвалила рішення, що Аліса повертається жити і навчатися в Україну.

Полякова наголосила, що Аліса навчається в чудовій школі, де не потрібно ховатися в бомбосховище, де дівчинка не чує сирен і знаходиться в безпеці, але дівчинка хоче бути вдома.

Співачка пояснила, що втомилася слухати істерики доньки і постійні сльози, тому через два тижні дівчинка повернеться в Київ і буде ходити в школу, яку відвідувала раніше.

Оля Полякова також зазначила, що те, що дівчинку в такому юному віці відірвали з дому, дуже травмувало її, через що донька відчуває себе щасливою тільки тоді, коли приїжджає на канікули.

"Повертається в свою школу, в свій дім, не дивлячись на те, що тут не так безпечно, відключають світло, постійні тривоги, і навчальний процес буде нелегкий! Але те, що її зненацька відірвали від того, що вона любила, травмувало сильно і сфокусувало, що тільки повернувшись вона здобуде життя, яке втратила, не розуміє ще, що як було вже ніколи не буде…", — пояснила Оля Полякова.

Варто зазначити, що і старша донька співачки Марія також навчалася за кордоном, а після ухвалила рішення навчатися в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова показала рідкісні кадри з мамою та меншою донькою.

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