Стильний жіночий одяг для дому: стилістка розповіла, що в тренді (фото)

Як би компанії не старались заманити своїх працівників назад в офіси, в 2024 більшість все ще залишаються працювати в комфорті своєї квартири або будинку.

Одягатися вдома, як в офіс звісно ніхто не збирається, але й сидіти просто в халаті чи спортивках теж не хочеться. Саме тому персональна стилістка Альона Сагірова поділилася цікавими та зручними образами для дому.

Бавовняний костюм трійка — штани, топ та кардиган або кімоно

Бавовняний костюм трійка Фото: instagram.com/watchingukraine/

За словами стилістки, один із найважливіших пунктів при виборі домашнього одягу — це натуральні тканини. Тож, бавовняний костюм трійка, за словами Альони Сагірової, це маст хев та до того ж і ідеальний варіант, бо працює круто як разом, так і окремо з іншими речами.

Костюм у піжамному стилі

Костюм в піжамному стилі Фото: instagram.com/watchingukraine/

Піжамки наразі на піку популярності. Однак, як пояснює стилістка, це не лише зручний одяг для дому, а ще й стильна база для повсякденних образів. Тож, купуючи такі комплекти, стилістка наголошує, будьте впевнені, що вони вам прослугують довго та стануть родзинкою вашого гардероба.

Лляні шорти і сорочка

Лляні шорти і сорочка Фото: instagram.com/watchingukraine/

На літо Альона Сагірова рекомендує обрати лляні варіанти. За її словами, льон — це дихаюча тканина, в якій буде комфортно абсолютно всюди, й зокрема вдома.

"Шорти та сорочка — найкращий та найзручніший варіант, особливо коли у вас багато зідзвонів по роботі і вверх повинен виглядати презентабельно", — наголосила стилістка.

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