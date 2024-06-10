Принц Вільям розкрив пораду принца Луї англійським футболістам

Напередодні син Чарльза ІІІ зустрівся з представниками Англії на Євро-2024. Найменший спадкоємець Уельських має своє бачення щодо підготовки спортсменів до важливих змагань.

Принц Вільям розкрив зухвалу пораду, яку принц Луї дав йому під час шкільної пробіжки. Про це пише Hello Magazine.

Майбутній король Великої Британії, який є президентом FA, відвідав чоловічу збірну Англії з футболу, щоб побажати їм удачі напередодні Чемпіонату Європи з футболу УЄФА, поділившись порадою найменшого сина, принца Луї, "їсти вдвічі більше" під час турніру.

Вільям зустрівся з командою та поговорив із тренером Гаретом Саутгейтом перед їхнім першим матчем проти Сербії в неділю, 16 червня 2024.

"Сьогодні вранці я був на шкільній пробіжці з дітьми і запитав: "Що я можу сьогодні сказати збірній Англії?". Найкраща порада, про яку я вас запитав, це їсти вдвічі більше, ніж зазвичай", — зазначив чоловік Кейт Міддлтон.

Принц Луї Фото: princeandprincessofwales/instagram

"Отож я мав бачення, як ви всі бігаєте по полю з величезними животами та купою швів, тому я думаю, що, можливо, прийму пораду мого молодшого з дрібкою солі", — пожартував принц Вільям, маючи на увазі принца Луї.

Зокрема, майбутній суверен подарував футболки кожному з 26 гравців, відібраних до збірної Євро-2024, і послухав їхнього тренера про підготовку до турніру.

Принц Луї Фото: Getty Images

Нагадаємо, як принцеса Шарлотта ставиться до школи.

Також Фокус писав про появу принца Вільяма на весіллі кращого друга.