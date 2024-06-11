"Вікторія можливо": Христина Решетнік заговорила про поповнення в родині (відео)

Христина та Григорій Решетніки вже разом близько 15 років. Спільно пара вже має трьох синів, однак родина мріє ще про народження донечки.

Телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина зізналися, що планують четверту вагітність. Подробицями особистого життя родина поділилася у випуску Тур Зірками на Люкс ФМ!

Зокрема, Христина розповіла, що Григорій досі мріє про донечку, тому родина не виключає народження четвертої дитини. Однак, поки родина відтерміновує вагітність на момент, коли в Україні настане мир.

"Всі у нас запитують, що ж коли, коли? А ми кажемо, що після перемоги. Тому дуже сподіваємось, що перемога буде незабаром, в найближчому майбутньому, дуже хочемо, дуже мріємо. Бо хочемо донечку. Вікторія можливо буде тоді перемога", — сказала Христина.

Сам же Григорій розповів, що колеги налаштовують його на те, що четвертою дитиною все ж буде хлопчик, однак вони не втрачають надію, що все ж у них народиться донька.

"Всі нам колеги кажуть, у вас ще будуть хлопчики, але будемо прагнути, щоб діток було більше. І насправді закликаємо і дуже тішимось, хто зараз при надії, тому що це відповідально, це виклик. Але українці зможуть все", — сказав телеведучий.

Варто відзначити, що Григорій та Христина познайомилися на телебаченні. У 2010 році пара відзначила весілля. У шлюбі вже народилося троє дітей. Всі вони хлопчики — Іван, Дмитро та Сашко. У жовтні 2022 року Григорій Решетнік з дружиною зізналися, що обговорювали варіант усиновлення дитини, яка залишилася без батьків через повномасштабне вторгнення. Тоді родина зазначила, що готові наважитися на такий крок.

06:59 Решетники про поповнення в родині

Нагадаємо, раніше ми писали, що Григорій Решетнік вперше заговорив про розлучення зі своєю дружиною Христиною.

Крім цього, Фокус писав, що дружина Григорія Решетніка розповіла, скільки грошей вони витрачають на місяць.