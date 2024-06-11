"Виктория возможно": Кристина Решетник заговорила о пополнении в семье (видео)

Кристина и Григорий Решетники уже вместе около 15 лет. Совместно пара уже имеет трех сыновей, однако семья мечтает еще о рождении дочери.

Телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина признались, что планируют четвертую беременность. Подробностями личной жизни семья поделилась в выпуске Тур Звездами на Люкс ФМ!

В частности, Кристина рассказала, что Григорий до сих пор мечтает о дочери, поэтому семья не исключает рождения четвертого ребенка. Однако, пока семья откладывает беременность на момент, когда в Украине наступит мир.

"Все у нас спрашивают, что же когда, когда? А мы говорим, что после победы. Поэтому очень надеемся, что победа будет вскоре, в ближайшем будущем, очень хотим, очень мечтаем. Потому что хотим дочь. Виктория возможно будет тогда победа", — сказала Кристина.

Сам же Григорий рассказал, что коллеги настраивают его на то, что четвертым ребенком все же будет мальчик, однако они не теряют надежду, что все же у них родится дочь.

"Все нам коллеги говорят, у вас еще будут мальчики, но будем стремиться, чтобы деток было больше. И на самом деле призываем и очень радуемся, кто сейчас при надежде, потому что это ответственно, это вызов. Но украинцы смогут все", — сказал телеведущий.

Стоит отметить, что Григорий и Кристина познакомились на телевидении. В 2010 году пара отметила свадьбу. В браке уже родилось трое детей. Все они мальчики — Иван, Дмитрий и Саша. В октябре 2022 года Григорий Решетник с женой признались, что обсуждали вариант усыновления ребенка, который остался без родителей из-за полномасштабного вторжения. Тогда семья отметила, что готовы решиться на такой шаг.

06:59 Решетники о пополнении в семье

Напомним, ранее мы писали, что Григорий Решетник впервые заговорил о разводе со своей женой Кристиной.

Кроме этого, Фокус писал, что жена Григория Решетника рассказала, сколько денег они тратят в месяц.