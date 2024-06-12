Яке взуття обрати на літо 2024 — поради стиліста (фото)

Яке б взуття на літо ви не обрали, завжди памʼятайте, що ви і ваш внутрішній стан — основа будь-якого образу, — переконана стилістка.

Легкість, зручність, комфорт — це три стовпи, на яких будується вибір взуття для будь-якого сезону. Ну і краса, звісно. Але, погодьтеся, які б красиві не були туфельки, що з того, коли зручно в них тільки сидіти. Саме тому персональна стилістка Альона Чорновол розповіла, які моделі взуття актуальні влітку 2024.

Шльопанці

Шльопанці Фото: instagram.com/chornovol.alyona

За словами Альони Чорновол актуальними влітку 2024 звісно будуть шльопанці.

"Носимо їх не лише на пляж, але й додаємо до міських образів. Навіть зібраний брючний костюм стане розслабленим та повсякденним у парі зі звичайними шльопками", — пояснила стилістка.

Сандалі

Сандалі Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Серед актуальних моделей взуття на літо 2024 стилістка звертає увагу на так звані "дідусеві сандалі" та сандалі з перетинкою або прикрасою на великому пальці. За її словами, таке взуття створить ідеальну пару з протилежними за стилем романтичними сарафанами і трендовими прозорими спідницями.

Мюлі

Мюлі Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Витончені мюлі на невеличкому кіттен хіл — це вже літня класика. Тому Альона Чорновол акцентує, що на літо 2024 це ідеальна пара взуття.

"Шорти-бермуди, недбало заправлена футболка, обʼємна сумка і мінімалістичні мюлі — ось вам готова формула образу на будь-який випадок життя", — пояснила стилістка.

Клоги і балетки

Клоги і балетки Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Для дівчат, які цінують кожну хвилину цього літа, стилістка радить обрати моделі клоги, або балетки. За її словами, це суперзручні варіанти літнього взуття. Крім цього, стилістка наголосила, що ці моделі взуття універсальні в стилізації: від джинсів і майки до максі-сукні.босоніжки на підборах

"Можна скільки завгодно розповідати про зручність балеток, але підбори — це завжди +100 до настрою. І вони теж бувають доволі зручними, варто обирати моделі на підборах середньої висоти (до 8 см) і з не надто тонкими перетинками. Якщо у вашому взуттєвому гардеробі вже є базові босоніжки, раджу придивитися до яскравих, соковитих кольорів", — пояснила Альона Чорновол.

Кеди і кроси

Кеди і кроси Фото: instagram.com/chornovol.alyona

Невід'ємними у навіть літньому гардеробі стилістка вважає кеди та кросівки. За її словами, ці моделі взуття можна використовувати як для ранкової пробіжки парком, так і для вечірнього забігу літніми терасами міських закладів. Саме спортивне взуття легко знизить градус сексуальності коротких спідниць, мікрошортів і відвертих суконь.

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