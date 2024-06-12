Мільярдер Річард Бренсон у яскравому вбранні прийшов на рубінове весілля своїх співробітників (відео)

Малкольм і Жакі Кінг-Маккіннон познайомилися на одному з перших рейсів Virgin Atlantic. Керівник компанії несподівано з'явився на урочистості, щоб особисто привітати "молодят".

Британський мільярдер, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон у шикарному вбранні 11 червня відвідав рубінове весілля двох членів своєї команди, церемонія якого відбулася в Лас-Вегасі, повідомляє Daily Mail.

73-річний бізнесмен вразив присутніх на урочистості Малкольма і Жакі Кінг-Маккіннон у маленькій білій весільній каплиці, де "молодята" повторили свої клятви. Історія кохання пари почалася на одному з перших рейсів Virgin Atlantic з Манчестера (Велика Британія) до Північної Америки 1984 року. Відтоді закохані були разом і в небі, і в житті. Малкольм і Жакі, які перебувають у шлюбі вже 40 років, вважають, що "це було кохання з першого польоту".

Річард був одягнений у сліпучий червоний піджак, усипаний паєтками, і бутоньєрку. Під яскравий верх Бренсон підібрав чорні штани і такого ж кольору сорочку. Свій образ він доповнив чорними сонцезахисними окулярами і кросівками.

Для проведення заходу було запрошено ведучого в образі Елвіса Преслі, але Річард Бренсон своєю харизмою і завзяттям зміг його замінити.

"Наші неймовірні люди роблять Virgin Atlantic такою особливою: вони індивідуалісти, першопрохідці, вони добрі та веселі. Для мене було великою честю привітати двох із тих людей, які були з нами від самого першого дня. Історія кохання Малькольма і Жакі почалася в Virgin Atlantic, що робить їх частиною сім'ї", — сказав бізнесмен у своїй вітальній промові.

Раніше, 16 квітня, Фокус писав, що дочка мільярдера Бренсона розповіла про захворювання батька і сина. Її дев'ятирічний син Арті страждає на дислексію, як і його 73-річний дідусь, британський мільярдер Річард Бренсон.