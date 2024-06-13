Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Наталія Могилевська показала сюрприз для маленької доньки (відео)

Наталя Могилевська доньки, ліжко зі спортивним майданчиком, діти наталі могилевської, могилевська стала мамою
Фото: nataliya_mogilevskaya | Наталя Могилевська з доньками

Чотирирічна Софія тепер активно займається спортом. Раніше вона спала в маленькому ліжечку біля мами.

48-річна українська співачка Наталя Могилевська показала корисний подарунок для 4-річної доньки. Рідкісними кадрами зі спадкоємицею артистка поділилася в Instagram.

Раніше Софія спала в маленькому ліжечку, проте вже виросла з нього та прямо попросила маму придбати нове. Наталія Могилевська вирішила подарувати доньці не просте ліжко, а обладнане спортивним майданчиком.

"Кажуть, що треба розвивати самостійність у дитини, але я відчуваю, що їй набагато спокійніше, коли батьки поруч, які можуть одразу її підтримати і взяти на ручки", — зазначила знаменитість, додавши, що маленька Софія часто прокидається вночі від температури чи вибухів.

Подарунок дуже сподобався 4-річній доньці співачки. Софія прийшла з дитячого садочку та одразу у взутті почала знайомитися з новим ліжечком.

Наталя Могилевська з донькою

"Вона не виходить зі спальні", – зізналася Наталія.

Про поповнення в родині української співачки стало відомо в новорічну ніч. Могилевська всиновила двох дівчаток-сестер, які пережили жахіття війни. Втім, артистка свідомо хоче приховати обличчя дітей, аби зберегти їхню приватність.

Наталя Могилевська з донькою

Нагадаємо, Наталія Могилевська показала свого коханого-військового.

Також Фокус писав про те, як у мережі розкритикували Наталію Могилевську за спілкування російською.