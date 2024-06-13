Наталія Могилевська показала сюрприз для маленької доньки (відео)

Чотирирічна Софія тепер активно займається спортом. Раніше вона спала в маленькому ліжечку біля мами.

48-річна українська співачка Наталя Могилевська показала корисний подарунок для 4-річної доньки. Рідкісними кадрами зі спадкоємицею артистка поділилася в Instagram.

Раніше Софія спала в маленькому ліжечку, проте вже виросла з нього та прямо попросила маму придбати нове. Наталія Могилевська вирішила подарувати доньці не просте ліжко, а обладнане спортивним майданчиком.

"Кажуть, що треба розвивати самостійність у дитини, але я відчуваю, що їй набагато спокійніше, коли батьки поруч, які можуть одразу її підтримати і взяти на ручки", — зазначила знаменитість, додавши, що маленька Софія часто прокидається вночі від температури чи вибухів.

Подарунок дуже сподобався 4-річній доньці співачки. Софія прийшла з дитячого садочку та одразу у взутті почала знайомитися з новим ліжечком.

Наталя Могилевська з донькою

"Вона не виходить зі спальні", – зізналася Наталія.

Про поповнення в родині української співачки стало відомо в новорічну ніч. Могилевська всиновила двох дівчаток-сестер, які пережили жахіття війни. Втім, артистка свідомо хоче приховати обличчя дітей, аби зберегти їхню приватність.

Наталя Могилевська з донькою

Нагадаємо, Наталія Могилевська показала свого коханого-військового.

Також Фокус писав про те, як у мережі розкритикували Наталію Могилевську за спілкування російською.