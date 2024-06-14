Кайлі Дженнер поділилася новими знімками свого шикарного відпочинку на Майорці (фото)

Кайлі Дженнер продемонструвала струнку фігуру, позуючи на розкішній яхті біля скелястого узбережжя іспанського острова.

Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер 12 червня поділилася у своєму акаунті в Instagram кількома фотографіями своєї недавньої відпустки на Майорці.

26-річна засновниця Kylie Cosmetics завантажила три гламурні знімки, зроблені на борту розкішної яхти. Кайлі продемонструвала тонку талію в обтислій чорній мінісукні на бретельках. Відкрита сукня вигідно підкреслила її фігуру у вигляді пісочного годинника. Свій образ красуня доповнила сережками, браслетами та каблучками з дорогоцінним камінням. Кайлі зробила гладку зачіску і нанесла бездоганний макіяж: підкреслила вилиці рожевими рум'янами, великі карі очі чорною тушшю та підводкою, на повіки нанесла бронзові тіні, а губи нафарбувала помадою ягідного відтінку.

Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Трохи раніше, на вихідних, мати двох дітей завантажила фотографії, на яких вона гріється на сонці на своїй яхті в чарівному білосніжному вбранні. Вона поєднала обтислий білий верх на бретельках із пишною білою мініспідницею. На голову зірка одягла модний солом'яний капелюх і позувала перед камерою з милою посмішкою. Свої знімки Кайлі підписала так: "Хотілося б ще бути тут".

Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Раніше, 4 червня, Кайлі Дженнер показала підтягнуту фігуру в яскраво-червоному купальнику. 26-річна красуня позувала у вогненно-червоному бікіні без бретелей, яке максимально підкреслювало її струнку фігуру.