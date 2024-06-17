Топмодель Алессандра Амбросіо продемонструвала стильний літній образ (фото)

Алессандра Амбросіо вважається ветераном подіуму. Вона продовжує працювати моделлю, тому намагається підтримувати фігуру в хорошій формі.

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо в стильному вбранні вийшла на прогулянку в Лос-Анджелесі. Красуня блиснула стрункою фігурою і бездоганним смаком, повідомляє Daily Mail.

43-річна модель в сонячний день одягла шорти кремового кольору і легку блузку з глибоким вирізом. Під красиве вбрання Алессандра підібрала відповідний пояс, який підкреслив її тонку талію і взула шикарні чорні туфлі на підборах.

Її медово-каштанові локони спадали на плечі і були частково заколоті назад стильним затискачем. Модель доповнила образ модними темними сонцезахисними окулярами ромбовидної форми, різноманітними багатошаровими золотими намистами, сережками, каблучками і браслетами. У руці вона тримала невелику білу сумочку з оригінальним плетінням і золотистим ланцюжком. Випускниця Victoria's Secret нанесла легкий макіяж, підкресливши рожевими рум'янами щоки.

Модель Алессандра Амбросіо Фото: Getty Images

Ветеран модельного бізнесу підтримує своє неймовірно підтягнуте тіло у формі, вона регулярно займається фітнесом, пілатесом, йогою і силовими вправами. Попри славу, у модниці є свої кумири, яких вона намагається наслідувати. "Для мене Бріджит Бардо, Грейс Келлі та Мерилін Монро є прикладом для наслідування, тому що вони поводилися впевнено і весело. Вони також створили позачасовий образ. Думаю, у мене з'явилася внутрішня впевненість. Я не очікувала, що робота моделлю триватиме довго, але я все ще займаюся цим і люблю свою роботу. Я зрозуміла, що я можу використовувати свій образ на кожному етапі свого життя", — пояснила вона в недавньому інтерв'ю.

З 2004 по 2017 рік Амбросіо виходила на подіум як ангел Victoria's Secret. Вона працювала моделлю для Christian Dior, Armani і Ralph Lauren.

Раніше, Фокус писав, що Алессандра Амбросіо продемонструвала шикарний образ у відвертому купальнику. Модель граціозно позувала в морі. Вона вважає, що купальники і пляжні вбрання — найзручніший одяг.