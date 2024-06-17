Топ-модель Алессандра Амбросио продемонстрировала стильный летний образ (фото)

Алессандра Амбросио считается ветераном подиума. Она продолжает работать моделью, поэтому старается поддерживать фигуру в хорошей форме.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио в стильном наряде вышла на прогулку в Лос-Анджелесе. Красавица блеснула стройной фигурой и безупречным вкусом, сообщает Daily Mail.

43-летняя модель в солнечный день надела шорты кремового цвета и легкую блузку с глубоким вырезом. Под красивый наряд Алессандра подобрала подходящий пояс, который подчеркнул ее тонкую талию и обула шикарные черные туфли на каблуке.

Ее медово-каштановые локоны ниспадали на плечи и были частично заколоты назад стильным зажимом. Модель дополнила образ модными темными солнцезащитными очками ромбовидной формы, разнообразными многослойными золотыми ожерельями, серьгами, кольцами и браслетами. В руке она держала небольшую белую сумочку с оригинальным плетением и золотисной цепочкой. Выпускница Victoria's Secret нанесла легкий макияж, подчеркнув розовыми румянами щеки.

Модель Алессандра Амбросио Фото: Getty Images

Ветеран модельного бизнеса поддерживает свое невероятно подтянутое тело в форме, она регулярно занимается фитнесом, пилатесом, йогой и силовыми упражнениями. Невзирая на славу у модницы есть свои кумиры, которым она старается подражать. "Для меня Бриджит Бардо, Грейс Келли и Мэрилин Монро являются примером для подражания, потому что они вели себя уверенно и весело. Они также создали вневременной образ. Думаю, у меня появилась внутренняя уверенность. Я не ожидала, что работа моделью продлится долго, но я все еще занимаюсь этим и люблю свою работу. Я поняла, что я могу использовать свой образ на каждом этапе своей жизни", — объяснила она в недавнем интервью.

С 2004 по 2017 год Амбросио выходила на подиум в качестве ангела Victoria’s Secret. Она работал моделью для Christian Dior, Armani и Ralph Lauren.

Ранее, Фокус писал, что Алессандра Амбросио продемонстрировала шикарный образ в откровенном купальнике. Модель грациозно позировала в море. Она считает, что купальники и пляжные наряды — самая удобная одежда.