Сальма Хаєк публічно підтримала Анджеліну Джолі (фото)

Джолі та Хаєк знялися у фільмі "Вічні" 2021 року. Також вони планують працювати разом над режисерським дебютом Енджі "Без крові".

Сальма Хаєк публічно звернулася до Анджеліни Джолі після церемонії вручення премії "Тоні". Фото та слова підтримки мексикано-американська зірка залишила в Instagram.

На церемонії в червні 2024 року мюзикл "Аутсайдери" отримав чотири перемоги та був представлений у 12 номінаціях. Над ним працювала не лише Джолі, а й її 15-річна донька Вівʼєн.

З цього приводу Сальма Хаєк звернулася до подруги.

"Є деякі рідкісні люди, яких ми вже знаємо, що вони є геніальними, але важко зрозуміти, до якого ступеня. Моя люба Енджі, ти не перестаєш мене вражати та надихати, особливо тому, що я знаю, що все, що ти робиш, ти робиш з любовʼю. А Вів'єн, ти геній! Вітаємо із заслуженим "Тоні" для "Аутсайдерів", які були названі найкращим мюзиклом і отримали три інші нагороди після 12 номінацій!!" — зазначила Хаєк, показавши фото Анджеліни та її спадкоємиці з церемонії.

Анджеліна Джолі з донькою Вівʼєн

49-річна Анджеліна зʼявилася в м’ятно-зеленій драпірованій сукні Atelier Versace, прибувши на церемонію вручення премії "Тоні" з 15-річною Вів’єн у Нью-Йорку. Спадкоємиця акторки та Бреда Пітта доповнювала маму у смарагдовому ансамблі.

Анджеліна Джолі з донькою Вівʼєн Фото: Getty Images

Нагадаємо, Вівʼєн Джолі відмовилася від прізвища батька.

Також Фокус писав про нове татуювання Анджеліни Джолі.