Принц Вільям назвав найгірший подарунок, який він коли-небудь дарував Кейт Міддлтон (фото)

Незважаючи на провал з першим подарунком, принц Вільям відомий тим, що дарує дорогі персоналізовані прикраси своїй дружині.

21 червня принцу Вільяму виповнюється 42 роки, і за ці роки він подарував і отримав безліч особливих подарунків. На початку стосунків із Кейт Міддлтон він зробив їй необдуманий подарунок, який вважає найгіршим у своєму житті, повідомляє Еxpress.

Вільям пожартував, що принцеса Уельська все пам'ятає і не дозволяє йому забути про цей презент. Особливо не замислюючись, молодий принц подарував своїй коханій Кейт бінокль. За словами Вільяма, в той момент він знайшов це "справді романтичним" жестом, хоча Кейт спочатку була спантеличена незвичайним подарунком.

Кейт Міддлтон і принц Вільям, 2010 рік Фото: Getty Images

У програмі "Цей Пітер Крауч" ведучі подкасту Пітер Крауч, Кріс Старк і Том Фордайс обговорювали найгірші подарунки, які вони коли-небудь дарували своїм партнерам: Крауч зізнався, що купив своїй дружині Еббі Кленсі плащ, а Кріс Старк сказав, що одного разу подарував комусь дерево.

Коли Вільяма запитали: "Чи можете ви перевершити гірший за цей подарунок?" він відповів: "Напевно, зможу. Одного разу я подарував дружині бінокль. Вона ніколи не дозволяла мені забути про це. Це було на самому початку залицяння, ось що. Я думаю, що це закріпило наш союз. У той момент вона закохалася в мене".

Навички принца Вільяма в купівлі подарунків здаються сумнівними, але Кейт, схоже, краще знає, що подарувати. Під час свого першого Різдва з королівською родиною в Норфолку вона турбувалася про те, що подарувати покійній королеві.

Принцеса Уельська сказала в телевізійному документальному фільмі про 90-річчя покійної королеви: "Я пам'ятаю, як вперше була в Сандрінгемі на Різдво. І я турбувалася про те, що подарувати королеві як різдвяний подарунок".

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Кейт вирішила приготувати чатні, традиційні індійські соуси, для королеви Єлизавети II і додала: "Я трохи хвилювалася з цього приводу, але наступного дня помітила, що страва лежить на столі. Я думаю, що такий простий жест мав для мене таке велике значення. Я помітила, що вона робила це в багатьох випадках, це просто показує її вдумливість і турботу про всіх".

Незважаючи на провал з першим подарунком, принц Вільям також відомий тим, що дарує дорогі персоналізовані прикраси своїй дружині, які мають особливе значення. Наприклад, він подарував Кейт Міддлтон приголомшливу діамантову "каблучку вічності" після народження їхнього первістка, принца Джорджа. Ця каблучка, що символізує вічне кохання і відданість, стала продуманим способом відзначити радісну подію і відсвяткувати їхню сім'ю, що зростає.

Кейт Міддлтон і принц Вільям із новонародженим сином Джорджем Фото: Getty Images

Раніше, 8 червня, Фокус писав про те, як принц Вільям переживає хворобу Кейт Міддлтон. І батько, і дружина принца Уельського борються з раком.