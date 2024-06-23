Принц Уильям назвал худший подарок, который он когда-либо дарил Кейт Миддлтон (фото)

Несмотря на провал с первым подарком, принц Уильям известен тем, что дарит дорогие персонализированные украшения своей жене.

21 июня принцу Уильяму исполняется 42 года, и за эти годы он подарил и получил множество особенных подарков. В начале отношений с Кейт Миддлтон он сделал ей необдуманный подарок, который считает худшим в своей жизни, сообщает Еxpress.

Уильям пошутил, что принцесса Уэльская все помнит и не позволяет ему забыть об этом презенте. Особо не задумываясь, молодой принц подарил своей возлюбленной Кейт бинокль. По словам Уильяма, в тот момент он нашел это "действительно романтическим" жестом, хотя Кейт поначалу была озадачена необычным подарком.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2010 год Фото: Getty Images

В программе "Этот Питер Крауч" ведущие подкаста Питер Крауч, Крис Старк и Том Фордайс обсуждали худшие подарки, которые они когда-либо дарили своим партнерам: Крауч признался, что купил своей жене Эбби Клэнси плащ, а Крис Старк сказал, что однажды подарил кому-то дерево.

Когда Уильяма спросили: "Можете ли вы превзойти подарок похуже этого?" он ответил: "Наверное, смогу. Однажды я подарил жене бинокль. Она никогда не позволяла мне забыть об этом. Это было в самом начале ухаживания, вот что. Я думаю, что это закрепило наш союз. В тот момент она влюбилась в меня".

Навыки принца Уильяма в покупке подарков кажутся сомнительными, но Кейт, похоже, лучше знает, что подарить. Во время своего первого Рождества с королевской семьей в в Норфолке она беспокоилась о том, что подарить покойной королеве.

Принцесса Уэльская сказала в телевизионном документальном фильме о 90-летии покойной королевы: "Я помню, как впервые была в Сандрингеме на Рождество. И я беспокоилась о том, что подарить королеве в качестве рождественского подарка".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Кейт решила приготовить чатни, традиционные индийские соусы, для королевы Елизаветы II и добавила: "Я немного волновалась по этому поводу, но на следующий день заметила, что блюдо лежит на столе. Я думаю, что такой простой жест имел для меня такое большое значение. Я заметила, что она делала это во многих случаях, это просто показывает ее вдумчивость и заботу о всех".

Несмотря на провал с первым подарком, принц Уильям также известен тем, что дарит дорогие персонализированные украшения соей жене, имеющие особое значение. Например, он подарил Кейт Миддлтон потрясающее бриллиантовое "кольцо вечности" после рождения их первенца, принца Джорджа. Это кольцо, символизирующее вечную любовь и преданность, стало продуманным способом отметить радостное событие и отпраздновать их растущую семью.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденным сыном Джорджем Фото: Getty Images

Ранее, 8 июня, Фокус писал о том, как принц Уильям переживает болезнь Кейт Миддлтон. И отец, и жена принца Уэльского борются с раком.