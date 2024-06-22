22 червня 2024 року: Євсіїв день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна починати нові справи до вечора і піддаватися спокусам.

Що сталося 22 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Євсевія Самосатського. Він був підданий тортурам за свою віру, але увійшов в історію як мученик, який пробачив свого вбивцю. Колись Євсевій прибув до міста Доліхіни, де жили переважно аріанці. Одна з жінок кинула на голову Євсевія черепицю, яка пробила його череп. Помираючи, він попросив, щоб жінку пробачили і не катували.

Також 22 червня в Україні — День скорботи і пам'яті жертв війни.

Що не можна робити 22 червня:

починати нові справи до вечора, адже вони не будуть успішними;

піддаватися спокусам;

запрошувати до себе гостей;

таїти образ на когось.

Народні прикмети та повір'я:

йде дощ — чекайте великий урожай хлібів;

вечірня роса до ясного дня завтра;

на каменях з'являється волога — до дощу.

День ангела святкують:

Геннадій, Василь, Григорій, Гаврило, Федір, Уляна.

Народилися в цей день:

1949 рік — Меріл Стріп, американська акторка, володарка безлічі нагород, включно з трьома преміями "Оскар";

1981 рік — Сергій Притула, український телеведучий, актор.

Також цього дня:

1671 рік — Османська імперія оголошує війну Речі Посполитій;

1889 рік — німецька імперія першою в Європі вводить пенсії по старості;

1910 рік — відкривають першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсує дирижабль "Німеччина".

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