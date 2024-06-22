22 июня 2024 года: Евсеев день — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя начинать новые дела до вечера и поддаваться соблазнам.

Что случилось 22 июня?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Евсевия Самосатского. Он был подвергнут пыткам за свою веру, но вошел в историю как мученик, который простил свою убийцу. Когда-то Евсевий прибыл в город Долихины, где жили преимущественно арианцы. Одна из женщин бросила на голову Евсевия черепицу, пробившую его череп. Умирая, он попросил, чтобы женщину простили и не пытали.

Также 22 июня в Украине — День скорби и памяти жертв войны.

Что нельзя делать 22 июня:

начинать новые дела до вечера, ведь они не будут успешными;

поддаваться соблазнам;

приглашать к себе гостей;

таить обид на кого-то.

Народные приметы и поверья:

идет дождь — ждите большой урожай хлебов;

вечерння роса к ясному дню завтра;

на камнях появляется влага — к дождю.

День ангела празднуют:

Геннадий, Василий, Григорий, Гаврило, Федор, Ульяна.

Родились в этот день:

1949 год — Мерил Стрип, американская актриса, обладательница множества наград, включая три премии "Оскар";

1981 год – Сергей Притула, украинский телеведущий, актер.

Также в этот день:

1671 год — Османская империя объявляет войну Речи Посполитой;

1889 год — немецкая империя первой в Европе вводит пенсии по старости;

1910 год — открывают первую в Европе воздушную пассажирскую линию Фридрихсгафен-Дюссельдорф, на которой курсирует дирижабль "Германия".

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