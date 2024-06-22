Трійця 2024: що можна і чого не можна робити цього дня

Інша назва Трійці — П'ятидесятниця. Вона належить до дванадцяти ключових церковних свят і символізує розквіт природи та настання справжнього літа.

Цього року православні християни відзначають Трійцю — 23 червня. Дата Трійці залежить від того, коли був Великдень. Рівно через 50 днів після Світлого Воскресіння відзначають це свято, саме тому її друга назва П'ятидесятниця. Фокус вирішив зібрати все важливе пов'язане з цим днем.

Історія та символіка Трійці

Трійця виступає символом світанку природи і початку нового життя. У церквах цього дня проводять божественні літургії та звершують вечірню. Парафіяни читають молитви живим і покійним, крім того, підноситься молитва про зішестя Святого Духа. У храмах святять букети з ароматних трав, таких як м'ята, полин, чебрець, лепеха інші. Люди вірять, що цей букет буде оберегом дому на весь рік.

Трійцю прийнято відзначати цілих три дні. Перший — Зелена неділя. Цього дня підлоги будинків, усі кути, ворота прикрашали зеленими гілками, вважалося, що вони захищають оселю та господарство від бід і нечистої сили. Дівчата пускали на воду вінки та водили хороводи.

Другий день називають Клечальним. Священнослужителі йшли в поля, де читали молитви, щоб захистити врожай від негоди. На третій день, названий Богодуховим, або Днем духів, дівчата ворожили і влаштовували святкові гуляння.

Що потрібно зробити на Трійцю 2024

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Цього дня слід відвідати церкву, де людина підносить молитви Богу. При цьому не прийнято щось просити для себе, а лише дякувати Господу за все, що вже є.

Після служби — сімейна трапеза. Оскільки Трійця 2024 не припадає на час посту, на стіл ставлять усе, що є в домі, за винятком алкоголю. Однак, обжерливість не заохочується: вона є одним зі смертних гріхів.

Якщо хтось прийде в гості, його слід прийняти з усією щедрістю.

Перед трапезою стіл слід застелити новою скатертиною, яка символізує оновлення та достаток.

Чого не можна робити на Трійцю 2024

Забороняється фізична праця і будь-яка робота по дому. Не можна шити, прати, різати. Не заохочується робота в саду і городі: не можна копати, садити, полоти, косити, рубати гілки і дерева. Також, не варто затівати прибирання в будинку.

Важливо: на Трійцю не можна стригтися!

За повір'ями, на Трійцю не купалися, боячись, що "русалка потягне на дно". Щоб задобрити водну нечисть, у річки й озера кидали крупу.

У жодному разі не можна здійснювати погані вчинки щодо людей, які поруч, відмовляти їм у допомозі, сваритися, скандалити, ображатися й ображати інших, а також крутити в голові погані думки. Думки мають бути чистими й радісними.

Цього дня в храмах не проводяться вінчання. А ось засилати сватів на Трійцю — добрий знак. За віруваннями, ті, хто посватаються на П'ятидесятницю, а одружаться на Покрову (14 жовтня), житимуть довго і щасливо.

Прикмети на Трійцю 2024

Відомо, що дощ на Трійцю — добрий знак: до теплого і сонячного літа. У той час, як спека на Трійцю обіцяє посушливе літо. Хто побачить веселку — здобуде здоров'я і достаток наступного року.

Раніше Фокус писав про Євсеїв день 22 червня 2024 року.