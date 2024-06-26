74-річна Вера Вонг продемонструвала струнку фігуру (фото)

27 червня 2024 Вонг виповниться 75 років. Вона часто дивує своїм молодим виглядом та підтягнутою фігурою.

74-річна американська дизайнерка Вера Вонг продемонструвала струнку фігуру за день до 75-річчя. Новим знімком знаменитість поділилася в Instagram.

"Коли надворі 90 градусів, а в тебе в офісі прохолодно… Літо в місті!" — написала Вонг, маючи на увазі 90 градусів за Фаренгейтом (приблизно 32 градуси за Цельсієм).

На фото Вера постала в мініспідниці, сірому топі та колготах. До червневого образу знаменита модельєрка додала чорну повʼязку на голову, взуття на високій платформі, лаконічні прикраси та накинула на плече хутряну жилетку.

Волосся знаменитості було розпущене. Судячи з усього, вона зробила легкий макіяж.

Вера Вонг

"Леді Вера, як завжди, обрала "комфортну елегантність", "Ви виглядаєте неймовірно! Моя героїня Віра!", "Ікона моди", — реагують на нове фото Вери її підписники.

Струнка Вера Вонг, відома своїми розкішними весільними вбраннями, зізнавалася, що не позбавляє себе фастфуду чи алкоголю.

Вера Вонг Фото: Instagram verawanggang

"Я справді їм McDonald’s, безсумнівно. Я замовляю його щодня, приблизно два тижні, а потім змінюю", — зазначала Вонг.

Зокрема, модельєрка багато працює, що називає одним із секретів молодості.

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