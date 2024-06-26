Наталія Могилевська показала рідкісні кадри з двома доньками (відео)

Маленька Софія отримала особливий подарунок. Дівчинка аж підстрибувала від радості.

Українська співачка Наталія Могилевська показала рідкісні кадри двох доньок. Відео зірка сцени ділиться в Instagram.

Знаменитість придбала дітям особливий подарунок — рослину, яка кусається.

"А ви знали, що рослина може вкусити? Я страшенно злякалася цієї мухоловки і взагалі не знала, що таке живе у нас в країні. Зате діти щасливі", — зазначила Наталія Могилевська.

Наталія Могилевська

Зокрема, на відео можна побачити маленьку Софію та її старшу сестричку Мішель. Обличчя спадкоємиць співачка не показує публіці, аби зберегти їхню приватність. Втім, час від часу Могилевська показує фото чи відео з доньками.

А на новому ролику маленька Софія аж підстрибувала від радісних емоцій.

Наталія Могилевська з доньками Фото: Скріншот Наталія Могилевська з донькою Фото: Скріншот

"Боже, Наталі, яка ніжність, діти роблять диво!", "Це моє спасіння від комах на літо! Завжди нагодований і ми задоволені. Особливо з початку спостерігали, дуже цікаво було", "Ви така крута мамуся", — пишуть у коментарях підписники Наталії.

Про поповнення в родині української знаменитості стало відомо в новорічну ніч. Наталія Могилевська всиновила двох дівчаток-сестер, які пережили жахіття війни.

Нагадаємо, Наталія Могилевська показала свого чоловіка.

Також Фокус писав про те, як у мережі розкритикували Наталію Могилевську за спілкування російською.