Ніколь Кідман опублікувала зворушливе фото з чоловіком у річницю шлюбу

Шлюб Ніколь і Кіта не завжди був безхмарним, але пара зуміла подолати всі проблеми і стати однією з найміцніших у Голлівуді.

Австралійська акторка, голлівудська суперзірка Ніколь Кідман та її чоловік, музикант Кіт Урбан, відзначили 18-ту річницю шлюбу, і з цієї нагоди знаменитість на своїй сторінці в Instagram опублікувала один із сімейних знімків.

На фото пара зображена в дуже приватний момент. Ніколь лежить на вершині невисокої стіни на тлі океану в синій мінісукні із зелено-білим малюнком, а Кіт сидить біля її голови та грає їй на гітарі. На ньому — рожева сорочка і чорні штани.

"Назавжди" — написала Ніколь, додавши до підпису смайлик у вигляді серця.

Аналогічним фото з таким самим підписом поділився і її чоловік.

Ніколь і Кіт зустрілися на гала-концерті G'Day USA 2005 року, через чотири роки після того, як вона розлучилася з Томом Крузом. За словами акторки, вона закохалася відразу, а ось Кіту знадобилося чотири місяці, щоб зателефонувати їй.

У червні 2006 року вони пов'язали себе узами шлюбу в Меморіальній каплиці кардинала Черретті в Австралії, де наречена була одягнена у весільну сукню Balenciaga з ефектними пишними рукавами на одне плече і ніжними рюшами.

У шлюбі у пари народилися доньки Сандей і Фейт. У Ніколь також є двоє прийомних дітей від попередніх стосунків із колишнім чоловіком Томом. Щоправда, вони не спілкуються з матір'ю, оскільки вона не є членом церкви саєнтології.

Ніколь Кідман у день весілля з Кітом Урбаном Фото: Getty Images

Шлюб музиканта й акторки не завжди був безхмарним, особливо перші роки після весілля. Кіт Урбан залежав від алкоголю і заборонених препаратів понад 15 років. Після весілля у нього стався рецидив, і Ніколь поставила умову: або вона, або спиртне. Вона взялася витягнути його з цієї ями. Кідман виливала спиртне в раковину, а також ховала від Кіта снодійне і знеболювальне.

Уже понад 15 років Урбан не вживає ні наркотиків, ні алкоголю. Навіть на свята на спиртне в родині суворе табу.

Сам музикант із жахом згадує те, через що змусив пройти свою сім'ю.

"Ми одружилися 2006 року, і всього через чотири місяці після нашого шлюбу пристрасті, з якими я нічого не робив, рознесли наш шлюб вщент. Чотири місяці після весілля, і я вже три місяці перебуваю в реабілітаційному центрі, поняття не маючи, що з нами буде. Нік подолала всі негативні голоси — я впевнений, навіть деякі свої власні — і вона вибрала любов. І ось ми сьогодні ввечері, 18 років потому. Її здатність любити не схожа на жодну з тих, кого я коли-небудь зустрічав", — розповів він на гала-концерті AFI Life Achievement Award, чим довів дружину до сліз.

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман згадала розлучення з Томом Крузом.