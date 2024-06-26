Австралійка спустилася з найшвидшої водної гірки в Європі, попри заборону для жінок (відео)

Чемпіонка світу зі стрибків у воду проігнорувала табличку на гірці і з посмішкою вирушила підкорювати небезпечний атракціон.

32-річна австралійська чемпіонка зі стрибків у воду Ріанна Іффланд опублікувала в Instagram відео, де з'їхала найшвидшою водною гіркою в Європі, попри те, що жінкам на ній кататися не рекомендується.

Дівчина відвідала популярний в Австрії парк пригод "Зона 47", який може похизуватися безліччю "екстремальних" розваг — від банджі-джампінгу до каньйонінгу і порогів бурхливої води.

Тут же функціонує і "найшвидша водна гірка в Європі", з якої люди скочуються вниз зі швидкістю 80 км/год. На ній є табличка, що застерігає жінок від її використання.

Це пов'язано з тим, що потрапляння води під високим тиском у жіноче тіло може спричинити жахливі травми та призвести до інфекцій через чужорідні тіла, виявлені у воді.

Іффланд, схоже, не звернула уваги на табличку. Семиразова чемпіонка Світової серії Red Bull Cliff Diving у синьому купальнику від Budgy Smugglers, який є спонсором її виступів, стрибнула вниз.

"Тут, щоб добре провести час ненадовго!" Ще один момент YOLO", — підписала вона кадри.

Відео викликало занепокоєння у декого з її шанувальників, але Іффланд сказала, що вона заздалегідь ретельно зважила ризики, пов'язані зі спуском з гірки.

"У мене ніколи не було наміру висміювати правила безпеки на цій водній гірці. Безпека людини має першорядне значення, і я постійно зважую будь-яку небезпеку у своїй роботі. Припускати зворотне неправильно", — заявила вона news.com.au.

Думки користувачів Instagram з приводу заборони тільки для жінок розділилися: деякі визнали медичну причину, тоді як інші заявили, що це сексизм.

"На знаку написано "через високий ризик травм. Навіщо тобі все ще спускатися?", "Кількість людей, які не розуміють, чому жінкам не можна кататися на цій гірці, лякає", "Жінкам вхід заборонено, якщо тільки ви не пірнальник зі скель, бо тоді ви до цього звикли", — пишуть у коментарях.

Ріанна Іффланд — семиразова чемпіонка Світової серії Red Bull Cliff Diving

Раніше Фокус писав, що чоловік купив атракціон із парку розваг, що закривається, у США.