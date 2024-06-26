Сергій Жадан закрутив роман з народною депутаткою — блогер

Сергій Жадан у 2023 році розлучився зі своєю другою дружиною. У цьому ж році письменник мав роман зі співачкою Христиною Соловій.

49-річний письменник та музикант Сергій Жадан, який нещодавно приєднався до лав ЗСУ, закрутив новий роман. Про це у новому випуску пліток поділився Богдан Беспалов.

За його словами, новою обраницею письменника стала 34-річна депутатка від політичної партії "Голос", а в колишньому виконувачка обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації (2016—2017) Соломія Бобровська. Відомо, що з жовтня 2022 року вона стала членкинею парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З особистого життя народної депутатки нічого не відомо. Наразі вона в стаусі незаміжньої. Дітей немає.

Щодо родинних зв'язків політичної діячки. Батько Соломії – Анатолій Леонідович Бобровський – доктор технічних наук, професор кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету, автор чотирьох книг. Обирався до міської ради 6-го скликання. Був членом фракції ВО "Свобода".

Брата депутатки звати Тарас. Відомо, що у 2017 року він був старшим офіцером відділу з питань міжнародної технічної допомоги Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Варто зазначити, що письменник був двічі одружений. Першою його дружиною була жінка, на ім'я Світлана Олешко. Спільно пара має сина Івана.

Другий шлюб у Сергія Жадана була Ірина Куцина. Жінка народила письменнику доньку, яку назвали Марією. Вже у 2023 році пара розлучилася. У цьому ж році з'явились чутки про роман Сергія Жадана зі співачкою Христиною Соловій, однак стосунки між парою протривали не довго, оскільки співачка закохалася в іншого.