Принцеса Беатріс вийшла у світ з чоловіком-аристократом (фото)

Пара одружена з 2020 року. Вони виховують маленьку доньку Сієнну та сина Едоардо від попереднього союзу.

Принцеса Йоркська Беатріс вийшла у світ з чоловіком, італійським бізнесменом та аристократом Едоардо Мапеллі Моцці. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Подружня пара зʼявилася разом на публіці ще 24 червня 2024 року, проте фото зʼявилися в мережі напередодні. Донька принца Ендрю та її чоловік стали гостями американського посла під час вечірки до Дня Незалежності.

Для виходу Беатріс обрала австралійський бренд ZIMMERMANN. Вона приміряла сукню в темно-квітковому принті. До образу монарша персона додала чорну сумочку Zara, а також накинула на плечі темний піджак.

Тим часом італійський аристократ традиційно зʼявився на публіці в діловому костюмі з білою сорочкою.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці

Онука покійної британської королеви Єлизавети ІІ та її обранець одружилися на приватній церемонії в липні 2020 року. Вони виховують доньку на ім'я Сієнна Елізабет, яка народилася у вересні 2021 року.беатр

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці Фото: Getty

Також в Едоардо Мапеллі Моцці є син Вулфі від попереднього союзу з архітекторкою Дарою Хуанг. Вони були заручені до того, як бізнесмен одружився з принцесою Беатріс. У пари народився син Крістофер Вулф Мапеллі Моцці, якого всі називають Вулфі.

Нагадаємо, подруга принцеси Беатріс розкрила правду про її шлюб.

Також Фокус писав про роль принцеси Беатріс у королівській сімʼї Великої Британії.