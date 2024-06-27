Принцесса Беатрис вышла в свет с мужем-аристократом (фото)

Пара состоит в браке с 2020 года. Они воспитывают маленькую дочь Сиенну и сына Эдоардо от предыдущего союза.

Принцесса Йоркская Беатрис вышла в свет с мужем, итальянским бизнесменом и аристократом Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Супружеская пара появилась вместе на публике еще 24 июня 2024 года, однако фото появились в сети накануне. Дочь принца Эндрю и ее муж стали гостями американского посла во время вечеринки ко Дню Независимости.

Для выхода Беатрис выбрала австралийский бренд ZIMMERMANN. Она примерила платье в темно-цветочном принте. К образу монаршая персона добавила черную сумочку Zara, а также накинула на плечи темный пиджак.

Тем временем итальянский аристократ традиционно появился на публике в деловом костюме с белой рубашкой.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Внучка покойной британской королевы Елизаветы II и ее избранник поженились на частной церемонии в июле 2020 года. Они воспитывают дочь по имени Сиенна Элизабет, которая родилась в сентябре 2021 года.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Getty

Также у Эдоардо Мапелли Моцци есть сын Вулфи от предыдущего союза с архитектором Дарой Хуанг. Они были помолвлены до того, как бизнесмен женился на принцессе Беатрис. У пары родился сын Кристофер Вулф Мапелли Моцци, которого все называют Вулфи.

Напомним, подруга принцессы Беатрис раскрыла правду о ее браке.

Также Фокус писал о роли принцессы Беатрис в королевской семье Великобритании.