30 червня 2024 року: Собор дванадцяти апостолів — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прибирати, прати і сваритися. Якщо вранці багато роси — скоро почнуться дощі.

Що сталося 30 червня?

Сьогодні православна церква вшановує Собор дванадцяти апостолів — найближчих учнів Ісуса Христа, які подорожували світом і проповідували Слово Боже. Цього дня вшановують усіх апостолів, крім Іуди Іскаріота, який зрадив Христа. У народі свято називають Полупетр, адже ще продовжують відзначати вчорашній день Петра і Павла.

Що не можна робити 30 червня:

прибирати і прати;

сваритися;

згадувати про минуле і думати про погане;

ображатися на когось.

Народні прикмети та повір'я:

вранці багато роси — скоро почнуться дощі;

на сонці гріються жаби — чекайте спеки;

чути як кує зозуля — літо буде затяжне і спекотне.

День ангела святкують:

Андрій, Іван, Матвій, Петро, Тимофій, Пилип, Яків.

Народилися 30 червня:

1907 рік — Роман Шухевич (убитий у 1950), український політичний діяч, головнокомандувач УПА.

1966 рік — Майк Тайсон, американський боксер, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі.

Також цього дня:

1894 рік — відкриття найзнаменитішого лондонського мосту — Тавер-бриджу;

1948 рік — вчені оголосили про створення транзистора;

1991 рік — у Сімферополі відбулася перша сесія Курултаю кримських татар, на якій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;

2022 рік — російські війська були вибиті із захопленого українського острова Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.

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