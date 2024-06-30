30 червня 2024 року: Собор дванадцяти апостолів — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна прибирати, прати і сваритися. Якщо вранці багато роси — скоро почнуться дощі.
Що сталося 30 червня?
Сьогодні православна церква вшановує Собор дванадцяти апостолів — найближчих учнів Ісуса Христа, які подорожували світом і проповідували Слово Боже. Цього дня вшановують усіх апостолів, крім Іуди Іскаріота, який зрадив Христа. У народі свято називають Полупетр, адже ще продовжують відзначати вчорашній день Петра і Павла.
Що не можна робити 30 червня:
- прибирати і прати;
- сваритися;
- згадувати про минуле і думати про погане;
- ображатися на когось.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці багато роси — скоро почнуться дощі;
- на сонці гріються жаби — чекайте спеки;
- чути як кує зозуля — літо буде затяжне і спекотне.
День ангела святкують:
Андрій, Іван, Матвій, Петро, Тимофій, Пилип, Яків.
Народилися 30 червня:
1907 рік — Роман Шухевич (убитий у 1950), український політичний діяч, головнокомандувач УПА.
1966 рік — Майк Тайсон, американський боксер, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі.
Також цього дня:
1894 рік — відкриття найзнаменитішого лондонського мосту — Тавер-бриджу;
1948 рік — вчені оголосили про створення транзистора;
1991 рік — у Сімферополі відбулася перша сесія Курултаю кримських татар, на якій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;
2022 рік — російські війська були вибиті із захопленого українського острова Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.
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