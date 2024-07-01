1 липня 2024 року: Косми і Даміана — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися і розповідати про свої сни.

Що сталося 1 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Косми і Даміана. Вони були лікарями, могли зцілити будь-яку хворобу і завжди приймали хворих безкоштовно. Їм моляться про одужання і лікування старих недуг. Святі Даміан і Косма вважаються покровителями ковальського ремесла, міцного шлюбу і розвідників домашньої птиці.

Також 1 липня в Україні — День державного реєстратора, День архітектури та День слідчого.

Що не можна робити 1 липня:

сваритися;

розповідати про свої сни;

витрачати багато грошей.

Народні прикмети та повір'я:

яскраво мерехтять на небі зірки, а вранці хмари — до сильної грози;

вітер із заходу — до дощу;

кричить сорока — до спеки.

День ангела святкують:

Дем'ян, Ангеліна, Петро, Никодим, Кузьма.

Народилися 1 липня:

1961 рік — принцеса Діана, принцеса Уельська, перша дружина принца Чарльза.

1967 рік — Памела Андерсон, канадська фотомодель, актриса.

Також цього дня:

1569 рік — підписано Люблінську унію про створення Речі Посполитої;

1858 рік — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції;

1911 рік — польський біохімік Казимир Функ уперше використав слово "вітамін";

1936 рік — у Нью-Йорку вийшов роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром";

1961 рік — у Торонто відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку;

2014 рік — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

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