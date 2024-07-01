Не випускав з дому: батько Майлі Сайрус скандально розлучається

Біллі Рей Сайрус та Firerose одружилися лише восени 2023 року. Останні кілька тижнів вони звинувачують одне одного в абʼюзивній поведінці під час шлюбу.

36-річна співачка Firerose (уроджена Джоанна Роуз Ходжес) розповіла про свої минулі стосунки з Біллі Реєм Сайрусом, 62, і зізналася, що в нього були "суворі правила" для неї, коли вони були разом. Про це пише Page Six.

Третя дружина батька Майлі Сайрус сказала, що музикант постійно кричав на неї і змушував її відчувати себе "в’язнем" у їхньому будинку в Теннессі під час їхнього шлюбу.

Австралійська співачка також заявила, що Сайрус був "злою людиною". Вони були разом протягом двох років, і протягом семи місяців були одружені.

Після того, як батько Майлі Сайрус заявив, що вона "фізично, емоційно та вербально образила його", Firerose стверджувала, що він "ізолював" її від друзів і родини та намагався її контролювати.

Firerose

"У Біллі були дуже суворі правила. У мене не було машини. Мені дозволяли ходити лише до місцевого мануального терапевта і дозволяли раз на місяць робити собі нігті", — зізналася артистка.

Вона додала, що боялася піти. До того ж, друзям та рідним Firerose не дозволяли її навідувати вдома.

"Якщо мені потрібно було надіслати смс, я повинна була прочитати його йому для дозволу. Те саме було з електронною поштою", — зазначила третя дружина Біллі Рея Сайруса.

Тим часом сам музикант заперечував звинувачення в насильстві по відношенню до співачки та стверджував, що Firerose "шукала його гроші та жорстоко поводилася з ним".

Він також заперечував, що "кинув її" 23 травня, коли подав на розлучення, і в день, коли була призначена її подвійна мастектомія.

Ще 12 квітня 2024 року пара святкувала 6 місяців подружнього життя.

"6 місяців тому я вийшла за цього чоловіка. Життя не завжди легке… але це точно допомагає, коли твій чоловік також твій найкращий друг. Дякую, Господи", — писала Firerose.

Біллі Рей Сайрус та Firerose

Нагадаємо, на початку 2023 року після виходу хіта Майлі Сайрус у мережі пригадували її скандальне розлучення з Ліамом Гемсвортом.

Також Фокус писав про весілля Біллі Рея Сайруса восени 2023 року.