Аркани Таро. Заставки на телефоні, які привернуть гроші у ваше життя

Карти Таро — потужний інструмент, який може змінити ваше життя на краще, додати позитивних емоцій та світлих почуттів. Звісно, якщо ви в них вірите, а ще ліпше — вірите і самі прагнете постійно покращувати своє життя.

Про 7 найпопулярніших карт Таро, які часто ставлять на заставки телефонів для того, щоб привернути фінансове благополуччя в життя, розповіли на YouTube-каналі "PRO ТАРО РУНИ ОРАКУЛИ".

Які карти Таро поставити на заставку, щоб притягувати гроші у своє життя?

Десятка Пентаклей: Ця карта символізує матеріальний достаток, стабільність і спадщину. Вона уособлює успішне завершення фінансових справ і благополуччя.

Дев'ятка Пентаклей: Карта достатку, незалежності та самодостатності. Вона показує, що ви можете насолоджуватися плодами своєї праці і жити в комфорті.

Королева Пентаклей: Символ турботи, домашнього затишку і фінансової стабільності. Вона уособлює вміння добре управляти грошима і створювати достаток навколо себе.

Туз Пентаклей: Карта нових починань у фінансовій сфері, нових можливостей і перспектив. Вона символізує початок успішних проєктів і матеріальне благополуччя.

Імператриця: Символ родючості, достатку і розкоші. Імператриця уособлює багатство, як матеріальне, так і емоційне.

Колесо Фортуни: Ця карта асоціюється з удачею і змінами. Вона може символізувати несподівані фінансові можливості та успіх.

Король Пентаклей: Ця карта уособлює матеріальний успіх, щедрість і впевненість у фінансових справах. Король Пентаклей символізує зрілість і мудрість в управлінні грошима, а також здатність створювати й утримувати багатство.

Також Фокус писав таро-прогноз везіння для всіх знаків у липні 2025 року