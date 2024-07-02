2 липня 2024 року: Покладання ризи пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати в полі і думати про погане.
Що сталося 2 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах. Для християн частина одягу Діви Марії — велика святиня, яка нагадує про земне життя Богородиці. У V столітті ризу вивезли до Константинополя з Палестини в храм на березі Влахернської затоки. Матір Божа захищала жителів Константинополя від усяких лих. На згадку про це і було встановлено сьогоднішнє свято.
Що не можна робити 2 липня:
- працювати в полі;
- думати про погане;
- займатися фізичною працею.
Народні прикмети та повір'я:
- дме західний вітер — до дощу;
- на деревах уже є жовті листочки — осінь і зима будуть ранніми;
- по воді вранці стелиться туман — до гарної погоди;
- на траві та листі роса — до опадів.
Народилися в цей день:
1877 рік — Герман Гессе, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії (1946);
1986 рік — Ліндсі Лохан, американська акторка, співачка і модель;
1990 рік — Марго Роббі, австралійська актриса.
Також 2 липня:
1954 рік — почала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення);
2011 рік — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, унаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу в суперважкій вазі.
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