2 липня 2024 року: Покладання ризи пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати в полі і думати про погане.

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Що сталося 2 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах. Для християн частина одягу Діви Марії — велика святиня, яка нагадує про земне життя Богородиці. У V столітті ризу вивезли до Константинополя з Палестини в храм на березі Влахернської затоки. Матір Божа захищала жителів Константинополя від усяких лих. На згадку про це і було встановлено сьогоднішнє свято.

Що не можна робити 2 липня:

працювати в полі;

думати про погане;

займатися фізичною працею.

Народні прикмети та повір'я:

дме західний вітер — до дощу;

на деревах уже є жовті листочки — осінь і зима будуть ранніми;

по воді вранці стелиться туман — до гарної погоди;

на траві та листі роса — до опадів.

Народилися в цей день:

1877 рік — Герман Гессе, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії (1946);

1986 рік — Ліндсі Лохан, американська акторка, співачка і модель;

1990 рік — Марго Роббі, австралійська актриса.

Також 2 липня:

1954 рік — почала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення);

2011 рік — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, унаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу в суперважкій вазі.

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