Топ 6 моделей шортів, які будуть в тренді літом 2024 (фото)

"Липень на дворі, липне до спини. Сонечко пече", слова з пісні Володимира Дантеса, але як то кажуть, слів з пісні не викинеш, так як і спеку не виженеш на початку липня.

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Звісно в пекучі дні хочеться просто лежати вдома під кондиціонером, однак життя іде, а значить треба його жити. Тому ніхто не скасовував відпочинок десь на пляжі, чи біля басейну. На такий випадок звісно всі шукають зручний одяг і мова не лише про купальник. А що може бути зручнішим ніж шорти? Саме тому спеціально для Фокусу персональна стилістка Альона Сагірова розповіла, які моделі шортів в тренді цього літа.

Шорти-бермуди

За словами стилістки, шорти-бермуди залишаються на піку моди вже кілька років поспіль. Саме тому їх універсальність дозволяє носити їх не лише на пляжі, а й у міському середовищі, де вони впевнено підкорюють вулиці своїм стильним та самобутнім дизайном.

Мікрошорти

Мікрошорти Фото: instagram.com/watchingukraine/

Сезон ностальгії за 90-ми повернув мікрошорти на модну арену, зазначає Альона Сагірова. За її словами, дизайнери одностайно підтримали це повернення.

"Ми теж не можемо встояти перед цією пропозицією, особливо коли температура піднімається вище 30 градусів", — додала стилістка.

Денімові капрі

Денімові капрі Фото: instagram.com/watchingukraine/

Відродження капрі є частиною "нульових", які впевнено повертаються до наших гардеробів. Альона Сагірова розповіла, що ці шорти були надзвичайно популярними на рубежі тисячоліть і часто з'являлися в таких популярних серіалах, як "Секс у великому місті". Тому нам звісно дуже кортить повторити образи відомої Кері Бредшоу.

Шорти в естетиці боксу

Шорти в естетиці боксу Фото: instagram.com/watchingukraine/

За словами Альони Сагірової, боксерські шорти поєднують два головні тренди останніх сезонів: демонстрацію спідньої білизни та маскулінну естетику. Вони стали головним елементом модних образів як на подіумах, так і в повсякденному житті.

Шорти в піжамному стилі

Шорти в піжамному стилі Фото: instagram.com/watchingukraine/

Як зазначила персональна стилістка, після пандемії на заміну джинсовим шортам та шортам з костюмних тканин прийшли легкі піжамні, які ми тепер не хочемо знімати ані вдома, ані на вулиці.

Шорти з вайбом каліфорнійського пляжного відпочинку

Шорти з вайбом каліфорнійського пляжного відпочинку Фото: instagram.com/watchingukraine/

"Те що пропонує нам Міучча Прада на своїх показах, обов’язково стане трендом наступних років. Тож, а-ля пляжні шорти в поєднанні з футболками поло або класичними жакетами скоро стануть нашою буденністю", — розповіла стилістка.

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