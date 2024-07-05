Менше Грю, більше посіпак: про що новий анімаційний фільм "Нікчемний я 4"

В Україні розпочинають показ четвертої частини популярної анімаційної франшизи "Нікчемний я".

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Четверта частина анімаційної франшизи стартує вже цього тижня, на радість дітям та окремим дорослим-прихильникам пригод Грю та його жовтих друзів (посіпак).

У сукупності франшиза "Нікчемний я" (разом із двома спін-оффами "Посіпак"), зібрала майже $4,6 мільярдів у світовому прокаті. Це робить проєкт однією з найуспішніших анімаційних історій усіх часів. Фокус побував на прем'єрі нової частини і розповідає про мультфільм.

Офіційний трейлер "Нікчемний я 4" 2024 року

Варто зазначити, що перша частина пригод Грю вийшла 14 років тому — у 2010.

Про що фільм "Нікчемний я 4"

Історія починається з того, що головний герой Грю живе звичайним сімейним життям із дружиною Люсі, трьома прийомними доньками та новонародженим сином Грю-молодшим. Однак їхнє розмірене життя порушує повідомлення про те, що Максим Ле Мал (головний ворог Грю), який став наполовину людиною, наполовину тарганом, втік із в'язниці і має намір йому помститися. Очільнику великого сімейства доводиться терміново переїхати в безпечне передмістя, де він і його сім'я повинні ховатися під новими іменами.

Під час свого переїзду сім'я стикається з перешкодами і численними пригодами.

Інакше кажучи, у новій частині анімаційної стрічки сценаристи вивели старі конфлікти на новий рівень і дали їм новий імпульс.

Основний "лиходій" Грю залишається центром сюжету. Його спроби налагодити стосунки із сином, Грю-молодшим, у новій частині створюють безліч зворушливих і кумедних моментів.

З нового, що заслуговує на увагу, — посіпаки, які отримали суперздібності завдяки лабораторним дослідам. Є відчуття, що їм можна було б приділити набагато більше екранного часу. Після уколу сумішшю суперсолдата в сюжеті з'являються Мегапосіпаки, які й створюють найсмішніші епізоди "Нікчемного я 4".

Сюжетна лінія з посіпаками — мабуть, найкоротша, але й найприкметніша. Загалом, жовті герої стали настільки цікавими, що цілком можна створювати новий спін-офф.

Анімаційний фільм, як і раніше, утримує ефектний візуальний стиль, властивий усій серії фільмів.

Чи варто дивитися "Нікчемний я 4"?

Загалом, "Нікчемний я 4" — насичена частина франшизи, яка здивує дитячу аудиторію, але не має жодних, скільки-небудь глибоких смислових відсилань до нових персонажів або дій. Анімація здається більше просто комерційним проєктом із потужною фінансовою перспективою. Прості жарти, знайомі герої, зрозумілі та передбачувані сюжетні повороти. Це не добре і непогано — мультфільм точно знайде свою значну за розміром аудиторію. Інша річ: на такій розкрученій франшизі можна було створити багатовимірний всесвіт, а замість цього студія Illumination зробила ставку на просте і зрозуміле, але діти будуть у захваті.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Тихе місце".