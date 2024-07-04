Кріштіану Роналду показав підрослих дітей (фото)

Роналду та його наречена Джорджина Родрігес виховують двох спільних спадкоємиць. Також у спортсмена є троє дітей від інших союзів.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала зворушливі сімейні кадри. Знімки зірка соцмереж опублікувала в Instagram.

На фото зʼявився 39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду, позуючи зі своїми дітьми. Зокрема, до зіркового батька приєдналися семирічні близнюки Єва та Матео, а також шестирічна донька від Джорджини Алана Мартіна.

На інших кадрах також позувала маленька Белла Есмеральда, якій навесні 2024 виповнилося 2 роки. Під час пологів її братик Ейнджел помер, тому той день став одночасно трагічним та радісним для пари.

Окрім двох спільних дітей та близнюків, народжених сурогатною матірʼю, Джорджина та Кріштіану виховують старшого сина футболіста Кріштіану-молодшого, якому нещодавно виповнилося 14 років. Персона його матері досі залишається загадкою. Втім, ходили чутки, що всіх спадкоємців коханого Родрігес всиновила.

Джорджина Родрігес

Про стосунки Роналду та його коханої стало відомо у 2016 році. Пара познайомилася, коли Джорджина працювала в магазині Gucci в Мадриді. Наразі вся родина Кріштіану живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

Нагадаємо, Джорджина Родрігес продемонструвала фігуру в яскравому купальнику.

Також Фокус писав про день народження первістка Роналду.