Меган Маркл "почувається скривдженою": у чому причина

За понад чотири роки відходу від монаршого життя розрив між принцом Гаррі та його родиною стає все глибшим. Ймовірність примирення експерти оцінюють як нульову.

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Меган Маркл важко переживає сварку між герцогами Сассекськими та королівською сім’єю Великої Британії. Про це пише Express.

Через чотири роки після того, як принц Гаррі та його дружина залишили монарше життя, Маркл усе ще "щиро відчуває біль" через ворожнечу.

"Гаррі більш готовий рухатися далі, скажімо так", — повідомило джерело, додавши, що американська акторка все ще хотіла би обговорити ці питання з Віндзорами.

Меган "щиро почувається скривдженою" і хотіла б налагодити стосунки з родичами чоловіка, проте інша сторона наразі не готова до цього, за словами джерел видання.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Загалом надії на примирення наразі здаються нереалістичними, оскільки Кейт Міддлтон та король Чарльз ІІІ продовжують лікуватися від раку, зосередившись на своєму одужанні.

За словами колишнього королівського дворецького Гранта Гаррольда, який працював на британського монарха, "занадто багато шкоди" було завдано, щоб усе могло повернутися до того, як було раніше.

"Я сумніваюся, що вони коли-небудь відновлять стосунки, які були спочатку. Це були зовсім інші стосунки, побудовані на довірі. Це займе час", — вважає Гаррольд.

За словами ексдворецького, єдиний спосіб повернути Сассекських до королівської родини — це якщо Гаррі принесе публічні вибачення за весь біль, завданий його мемуарами "Запасний" та іншими медійними продуктами, у яких подружжя розкривало секрети життя в Букінгемському палаці.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Скріншот

Невдовзі після переїзду до Монтесіто, штат Каліфорнія, дует підписався на серію проєктів, кожен з яких розкривав скандальні подробиці, зокрема бійку Гаррі та Вільяма, ймовірний расизм у стінах палацу тощо.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл намагаються помиритися з хворою Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про сварку Меган та Вікторії Бекхем.