Майстриня тату показала, як вона сховала малюнки на тілі: спосіб, який ще більше здивував

Кет фон Ді відвідала 17 сеансів у тату-майстра і провела в студії близько 40 годин. Про свої наміри зробити монотатуювання вона говорила ще минулого року.

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42-річна американо-мексиканська тату-майстерка, співачка і зірка телебачення Кет фон Ді (Кетрін фон Драхенберг) шокувала фанатів, продемонструвавши абсолютно чорне татуювання на тілі, яким вона закрила більш дрібні малюнки. Про своє рішення і трансформацію вона розповіла в бесіді з журналом Inked Magazine, паралельно знявшись для видання.

Кет позбулася старих тату головним чином тому, що багато малюнків представляли частину її життя, що більше не відповідала тому, ким вона стала сьогодні.

"Думаю, мені вже давно набридло безліч татуювань, які я зробила за ці роки. Деяким людям подобається тримати на собі такі орієнтири в часі. Особисто я втомилася прокидатися з ними і бачити ці постійні нагадування щоразу, коли дивлюся в дзеркало. Крім того, мені дуже подобається естетика. Я знаю, що це не для всіх, але мені дуже приємно бачити чистий аркуш, коли я дивлюся на свої руки", — пояснила знаменитість.

Про свій намір позбутися малюнків, закривши їх, вона заявила ще в жовтні минулого року. Кетрін звернулася до художника-татуювальника Худа, який спеціалізується на нанесенні тату, що затемнюють. Першим кроком затемнення було приховати все, крім портрета батька Кет на її руці.

Щоб нанести татуювання, майстру знадобилося 17 сеансів і майже 40 годин роботи. Це дозволило Кет затемнити майже 80% тіла.

"Я просто не можу пояснити, наскільки приємно було бачити весь безлад, який він прибирав за допомогою свого татуювання, що затемнює. Думаю, в той час я думала, що просто зафарбую тільки руку. Але незабаром після цього я зрозуміла, що в кінцевому підсумку нанесу татуювання на все своє тіло", — продовжила свою розповідь американка.

Кадрами трансформації Кет ділилася з підписниками

Щоб попередити нападки хейтерів, Кетрін написала в соцмережі:

"Можливо, перш ніж коментувати будь-який негатив, просто нагадайте собі: те, що ви вважаєте потворним, може бути красивим для когось іншого".

Фізична трансформація знаменитості — не єдина метаморфоза, яку вона зазнала за останні роки. Крім переїзду в Індіану зі своїм чоловіком Ліфаром Сейєром (ім'я за народження Рафаель Рейєс) і п'ятирічним сином Ліфаром, Кет також відмовилася від чаклунства і прийняла християнство 2023 року.

Раніше Кетрін захоплювалася магією і чаклунством.

"Я проміняла міське життя на просте життя в сільській Індіані, в глушині, і мені це подобається. Ми купили гарну ділянку землі, на якій плануємо незабаром побудувати нашу садибу, щойно буде завершено ремонт нашого вікторіанського будинку", — зізналася Кет журналістам.

Жінка, яка кинула пити 17 років тому, теж викинула всі свої книги з чаклунства.

"Я більше не хотіла, щоб ці милиці були в моєму житті, і саме такими я їх і бачила. Я просто хочу Ісуса, а це дуже вузька дорога. Я відчуваю, що всі ці дихальні техніки, робота із заклинаннями, поклоніння природі та всі ці речі — всього лише милиці. Насправді це не моя відповідь", — наголосила героїня журналу.

Раніше Фокус писав, що колишній наречений Меган Фокс у такий же спосіб позбувся татуювань.