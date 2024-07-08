8 липня 2024 року: Прокопів день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна починати нові справи і сваритися.
Що сталося 8 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Прокопія. Він був воїном при імператорі Діоклетіані. Одного разу Прокопію наказали переслідувати християн, але його душа тяглася до віри і Бога, він так і не зміг нашкодити вірянам. За що його піддали тортурам і стратили.
Що не можна робити 8 липня:
- починати нові справи;
- сваритися і вживати грубі та матюки;
- купатися у водоймах.
Народні прикмети та повір'я:
- погода на Прокопія вказує, якою вона буде 2 серпня;
- бджоли активні — буде спекотно;
- дощ без вітру — негода триватиме довго.
День ангела святкують:
Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій.
Народилися 8 липня:
1973 рік — український військовий, генерал, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Також цього дня:
52 рік до н. е. — прийнята дата заснування Парижа;
1889 рік — уперше вийшла фінансова газета "The Wall Street Journal";
1918 рік — створено Державний сенат Української Держави — вищий судовий інститут;
2014 рік — збірна Німеччини в півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла фаворита і 5-разового чемпіона світу — збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 у 1-му таймі), побивши багато рекордів.
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