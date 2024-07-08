8 липня 2024 року: Прокопів день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна починати нові справи і сваритися.

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Що сталося 8 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Прокопія. Він був воїном при імператорі Діоклетіані. Одного разу Прокопію наказали переслідувати християн, але його душа тяглася до віри і Бога, він так і не зміг нашкодити вірянам. За що його піддали тортурам і стратили.

Що не можна робити 8 липня:

починати нові справи;

сваритися і вживати грубі та матюки;

купатися у водоймах.

Народні прикмети та повір'я:

погода на Прокопія вказує, якою вона буде 2 серпня;

бджоли активні — буде спекотно;

дощ без вітру — негода триватиме довго.

День ангела святкують:

Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій.

Народилися 8 липня:

1973 рік — український військовий, генерал, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Також цього дня:

52 рік до н. е. — прийнята дата заснування Парижа;

1889 рік — уперше вийшла фінансова газета "The Wall Street Journal";

1918 рік — створено Державний сенат Української Держави — вищий судовий інститут;

2014 рік — збірна Німеччини в півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла фаворита і 5-разового чемпіона світу — збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 у 1-му таймі), побивши багато рекордів.

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