Кейт Міддлтон та принц Вільям хочуть особливого літа для дітей, — ЗМІ

Останнім часом родина пережила низку важких моментів. Кетрін продовжує боротьбу з раком.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон хочуть "веселого та безтурботного" літа для своїх дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Про це пише Mirror.

Після діагностування раку у британського короля Чарльза ІІІ стало відомо про такий же діагноз у Кетрін, а також досі панує ворожнеча з принцом Гаррі, нещодавня травма принцеси Анни під час верхової їзди. В умовах проблем та постійних викликів принц та принцеса Уельські, як ніколи раніше, обʼєдналися разом задля своїх маленьких спадкоємців.

Кейт Міддлтон з донькою Шарлоттою Фото: Getty Images

Тепер сім’я з нетерпінням чекає спільного проведення часу в Балморалі, а інсайдери розповідають, як майбутній король і його дружина хочуть літо "безтурботних розваг" для своїх дітей, принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

"І Вільям, і Кейт дуже практичні батьки — вони водять дітей до школи, відвідують спортивні матчі та концерти і намагаються бути вдома перед сном, скільки можуть. Поки Кейт [перебувала] в лікарні, Вільям [був] вдома, намагаючись підтримувати все в нормальному стані", — розповідала королівська редакторка Емілі Неш.

Зокрема, Вільям відвідував з Джорджем та Шарлоттою концерт Тейлор Свіфт у Лондоні.

Тейлор Свіфт зустрілася з принцом Вільямом та його дітьми Фото: princeandprincessofwales/instagram

Нагадаємо, яке майбутнє хочуть для менших дітей принц та принцеса Уельські.

Також Фокус писав про стосунки між Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.