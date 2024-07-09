Стиль життя
9 липня 2024 року: мученика Панкратія — що сьогодні не можна робити
Наталія Гулій
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Сьогодні не можна сваритися з батьками і ображати тварин.
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Що сталося 9 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Панкратія. Його хрестив сам апостол Петро. Панкратій проповідував віру і боровся з ідолопоклонниками, за що язичники напали на нього і забили камінням.
Також 9 липня — День рибалки в Україні.
Що не можна робити 9 липня:
- сваритися з батьками;
- ображати тварин;
- відмовляти в допомозі.
Народні прикмети та повір'я:
- довго і яскраво світять зірки на небі — буде гроза;
- багато чорниці вродило — до холодної зими;
- веселка — до спекотної погоди без дощу.
День ангела святкують:
Кирило, Олександр, Костянтин.
Народилися 9 липня:
1956 — Том Генкс, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, володар премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін.
Також цього дня:
1811 рік — велика пожежа на Подолі в Києві;
1961 рік — у Вінніпезі (Канада) відкривають пам'ятник Т. Г. Шевченку;
1972 рік — в околицях села Хрестище проводять перший в Україні ядерний вибух (підземний).
Також Фокус писав церковний календар на липень 2024 року