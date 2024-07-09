9 липня 2024 року: мученика Панкратія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися з батьками і ображати тварин.

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Що сталося 9 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Панкратія. Його хрестив сам апостол Петро. Панкратій проповідував віру і боровся з ідолопоклонниками, за що язичники напали на нього і забили камінням.

Також 9 липня — День рибалки в Україні.

Що не можна робити 9 липня:

сваритися з батьками;

ображати тварин;

відмовляти в допомозі.

Народні прикмети та повір'я:

довго і яскраво світять зірки на небі — буде гроза;

багато чорниці вродило — до холодної зими;

веселка — до спекотної погоди без дощу.

День ангела святкують:

Кирило, Олександр, Костянтин.

Народилися 9 липня:

1956 — Том Генкс, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, володар премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін.

Також цього дня:

1811 рік — велика пожежа на Подолі в Києві;

1961 рік — у Вінніпезі (Канада) відкривають пам'ятник Т. Г. Шевченку;

1972 рік — в околицях села Хрестище проводять перший в Україні ядерний вибух (підземний).

Також Фокус писав церковний календар на липень 2024 року