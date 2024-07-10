День хрещення Київської Русі-України 2024: нова дата святкування

В Україні, згідно з указом президента Володимира Зеленського, з 2023 року змінилися дати церковних свят. Нововведення торкнулися і Дня хрещення Київської Русі-України.

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День Хрещення Київської Русі-України — це важливе державне та релігійне свято, яке до 2024 року щорічно відзначали 28 липня. Цей день присвячений одній із найзначніших подій в історії України та всієї Східної Європи — хрещенню київського князя Володимира Святославича та його народу 988 року.

Історія свята та нова дата

День Хрещення Київської Русі-України було встановлено указом третього президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року. Заведено вважати, що князь Володимир прийняв хрещення і повернувся до Києва саме 28 липня. Дату ж хрещення точно встановити не вдалося. Ймовірно, це сталося 14 серпня 988 року.

Але в 2024 році дата свята вперше зміниться, оскільки православна церква України (ПЦУ) та УГКЦ ухвалили перехід на новий календар. День хрещення Київської Русі-України перенесли з 28 на 15 липня.

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