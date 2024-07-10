10 липня 2024 року: Антонія Печерського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися з батьками і ображати тварин.
Що сталося 10 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Антонія Печерського. Антоній з юності цікавився релігією. Колись поїхав до Палестини, щоб подивитися, де народився Ісус Христос, а також на гору Афон. Там прийняв постриг і прожив кілька років, але пізніше ігумен Афонський отримав від Бога знак відпустити Антонія додому, щоб той ніс християнство рідною землею. У Києві Антоній заснував Києво-Печерську Лавру. За свої діяння він отримав дар зцілення.
Що не можна робити 10 липня:
- стригти волосся;
- лаятися, злословити, сваритися;
- носити старий або брудний одяг.
Народні прикмети та повір'я:
- іде дощ — вдалий час для риболовлі;
- нічна гроза — до гарної погоди;
- веселка — до вітряної погоди;
- не видно метеликів — буде дощ.
День ангела святкують:
Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман.
Народилися 10 липня:
1953 рік — Леонід Буряк, радянський та український футболіст і тренер;
1856 рік — Нікола Тесла, сербсько-американський фізик, винахідник у галузі електро- і радіотехніки.
Також цього дня:
1547 рік — у Королівстві Франція відбувається остання офіційно дозволена королем дуель;
1878 рік — в Англії футбольний арбітр уперше використовує на полі свисток (до цього судді кричали);
1994 рік — Леонід Кучма стає Президентом України.
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