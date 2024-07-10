Знає багато мов та була одружена: що відомо про дівчину Бреда Пітта Інес де Рамон

Стосунки пари почалися близько двох років тому. Лише напередодні вони вперше офіційно зʼявилися на публіці.

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Бред Пітт уперше після скандального розлучення з Анджеліною Джолі розпочав романтичні стосунки. Його обраницею стала дизайнерка прикрас Інес де Рамон. Вони почали зустрічатися наприкінці 2022 року, проте лише нещодавно вперше зʼявилися офіційно на публіці. Розповідаємо, що відомо про обраницю голлівудського актора. Цікаві факти зібрав таблоїд Page Six.

Уперше ексчоловіка Джолі та Інес де Рамон помітили на концерті Боно в листопаді 2022 року. Після того про стосунки закоханих розповідали лише інсайдери, а на побаченнях актора та його нову обраницю "ловили" папараці.

Що відомо про Інес де Рамон, яка "вкрала" серце одного з найвідоміших акторів сучасності?

Ювелірний бізнес

Наразі Інес є віцепрезиденткою Anita Ko Jewelry і працює в компанії майже три роки, згідно з її профілем у LinkedIn.

Інес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Дівчина Бреда Пітта, очевидно, є фахівчинею в цій галузі, оскільки чотири роки працювала у відділі роздрібної торгівлі швейцарської ювелірної компанії de GRISOGONO, а також один рік у відділі ювелірних виробів Christie’s.

Інес де Рамон також має два сертифікати Colored Stone Essentials від Гемологічного інституту Америки.

Сертифікована дієтологиня

Незважаючи на те, що Інес працювала в ювелірній промисловості майже десять років, вона, схоже, має пристрасть до здоров’я та харчування.

Інес де Рамон Фото: philippeuter\Instagram

Згідно з її сторінкою в LinkedIn, Інес є сертифікованою тренеркою із здоров’я та отримала ліцензію на практику харчування від Інституту інтегративного харчування у 2019 році.

Розмовляє кількома мовами

Обраниця Пітта вільно володіє пʼятьма мовами. Хоча її рідною мовою є французька, вона також добре володіє німецькою, іспанською, італійською та англійською.

Живе в Каліфорнії

Хоча вона, здається, жила по всьому світу, де Рамон наразі працює та живе в Лос-Анджелесі.

До свого перебування в США де Рамон відвідувала Женевський університет у Швейцарії з 2010 по 2013 рік. Там вона здобула ступінь бакалавра ділового адміністрування в бізнес-школі університету.

Інес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Була одружена з Полом Веслі

Зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі та Інес де Рамон одружилися у 2019 році. Приблизно у травні 2022 року вони розлучилися після трьох років шлюбу.

"Рішення розлучитися є взаємним і було прийнято п’ять місяців тому", — сказав тоді представник експари.

Пол Веслі та Інес де Рамон Фото: Getty

Вона дуже приватна

Хоча Інес три роки прожила в шлюбі зі знаменитим актором, вона тримає своє життя подалі від уваги публіки.

Обраниця Бреда Пітта має близько 90 тисяч підписників в Instagram, але її обліковий запис закритий. У неї лише 58 прихованих публікацій.

Зустрічається з Бредом Піттом

Їх уперше помітили на концерті Боно в Лос-Анджелесі 13 листопада 2022 року. Після того пара зустріла разом Новий рік, а через певний час вони зʼїхалися.

На момент концерту Боно, як повідомляється, вони вже зустрічалися кілька місяців.

Інес де Рамон та Бред Пітт Фото: Getty Images

У листопаді 2023 року Бред назвав де Рамон своєю "дівчиною", а в лютому 2024 вони почали жити разом. Інсайдери говорять про ймовірне весілля та плани Пітта знову стати батьком.

"Бреду так багато в ній подобається. Вона для нього чудова", — говорив інсайдер.

Стосунки між голівудським актором та Інес "серйозні", раніше розповідало джерело, зазначивши, що "це перша дівчина Бреда після [його] розлучення" з колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

Нагадаємо, коли вийде фільм про Формулу-1 з Бредом Піттом.

Також Фокус писав про стосунки Бреда Пітта з дітьми.