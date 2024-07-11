"Це обʼєднує": Ченнінг Татум дав рідкісний коментар про стосунки із Зої Кравіц

Пара заручилася восени 2023 року. Весілля планується приблизно на 2025 рік.

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44-річний американський актор Ченнінг Татум дав рідкісний коментар щодо своїх стосунків із нареченою Зої Кравіц, 35. Про це пише Extra.

Ченнінг, який наразі активно зайнятий просуванням свого останнього фільму під назвою "Візьми мене на Місяць", також зіграв головну роль у майбутньому трилері "Кліпни двічі", який зняла донька Ленні Кравіца.

Татум пояснив, що хоча люди можуть "боятися" "працювати з вашим партнером", він вважає, що "це те, що певним чином зміцнює".

"Ми почали, знаєте, трохи підросли прямо перед початком зйомок. Це просто об’єднало нас", — сказав актор.

"Начебто, ви знаєте створення та фільми загалом – я насправді не дивлюся на це як на фільми чи історії, ніби ми просто прокидаємось щодня й розуміємо, як створити своє життя. І коли ти можеш творити з кимось…" — додав Татум.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц Фото: Getty Images

Раніше актор зазначив, що разом з успіхом важливо "отримувати задоволення" від процесу з партнером.

Новина про те, що Ченнінг Татум зробив пропозицію Зої, чиєю матір’ю є Ліза Боне, стала відомою в жовтні 2023 року, через два роки після того, як пара почала зустрічатися.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц Фото: Getty Images

У 2019 актор розлучився з Дженною Деван, яка народила йому доньку Еверлі.

Нагадаємо, ексдружина Ченнінга Татума народила третю дитину.

Також Фокус писав про подробиці весілля Зої Кравіц та Ченнінга Татума.