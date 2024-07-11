Дієтологи розповіли, що станеться з організмом, якщо не їсти білий хліб 7 днів

У світі здорового харчування білий хліб має не найкращу репутацію. Хтось прислухається і намагається їсти більш здорові варіанти, а хтось ігнорує. Але давайте дізнаємося, як саме відмова від білого хліба може позначитися на вашому здоров'ї.

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Білий хліб виробляють із борошна, очищеного від висівок і зародків — по суті, найкорисніших оболонок зерна. Якщо білий хліб очищений і збагачений, то в ньому є деякі необхідні вітаміни групи В, такі, як тіамін, ніацин і рибофлавін, додані в нього після обробки. Однак більшість видів білого хліба позбавлені будь-якої користі і лише містять "порожні" калорії. Про те, які дивовижні ефекти для здоров'я ви можете відчути, відмовившись від білого хліба, пише Eat This, Not Thst.

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Можливо, у вас покращиться настрій

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Білий хліб — це продукт із високим глікемічним індексом, його значення становить 71 зі 100 (порівняно зі скибочкою 100% цільнозернового хліба, глікемічний індекс якого становить 51). За словами дієтологині Елісії Картлідж, виключивши білий хліб і перейшовши на продукти з нижчим глікемічним індексом, можна помітити поліпшення в перепадах настрою та зменшення симптомів депресії.

Ви можете схуднути

Якщо ви прагнете схуднути, заміна білого хліба на більш корисні альтернативи може допомогти вам швидше досягти своєї мети.

"Відмова від білого хліба може допомогти, якщо ви намагаєтеся схуднути, оскільки для зниження ваги дуже важливо надавати перевагу продуктам з високим вмістом клітковини, які допоможуть вам почуватися ситими", — каже дієтолог Джинан Банна.

Замініть білий хліб на багаті клітковиною і поживними речовинами вуглеводи, як-от незбиране зерно, коричневий рис, кіноа або батат, щоб почуватися ситнішим і худнути ефективніше.

Кращий контроль рівня цукру в крові

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Білий хліб швидко перетравлюється і може викликати різкі стрибки цукру в крові, за якими слідують швидкі падіння. "Відмова від білого хліба відкриває місце для хліба з більш високим вмістом клітковини та більш низьким глікемічним індексом. До них належать житній, цільнозерновий або інший вид хліба, який забезпечує ситість і кращий контроль рівня цукру в крові", — пояснює дієтологиня Ліза Ендрюс.

Продукти з високим вмістом клітковини допомагають вашому цукру в крові підніматися і падати повільніше, оскільки переробка клітковини уповільнює процес травлення.

У вас може бути більше енергії

Якщо після того як ви з'їли сендвіч із білим хлібом, вам хочеться подрімати, можливо, настав час щось змінити у своєму харчуванні. Оскільки білий хліб швидко розщеплюється, він дає вам швидкий заряд енергії. "Це може бути корисно перед пробіжкою або, наприклад, заняттями спортом, тому що вам потрібна ця енергія для підживлення, а оскільки в ньому мало клітковини, він не спричинить розладу шлунково-кишкового тракту під час тренування", — каже сертифікована дієтологиня Христина Лабоні.

Але якщо вас постійно хилить на сон після їжі, заміна білого хліба на інший цільнозерновий або з високим вмістом клітковини може дати вам енергію, необхідну для того, щоб витримати між прийомами їжі.

Зниження рівня холестерину

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Якщо ви виключаєте жири з раціону, щоб знизити рівень холестерину і тригліцеридів, але безуспішно, спробуйте відмовитися від білого хліба. Надлишок жиру в раціоні може накопичуватися в організмі у вигляді холестерину і тригліцеридів, але те ж саме може відбуватися і з надлишком цукру з рафінованих вуглеводів, таких як білий хліб.

Заміна білого хліба на хліб з великою кількістю клітковини може активно сприяти зниженню рівня "поганого" холестерину і загального холестерину. Огляд в The American Journal of Clinical Nutrition показав, що заміна рафінованих продуктів на цільнозернові може знизити загальний холестерин на 2%, а поганий холестерин — на 5%. Хоча це може здатися незначним поліпшенням, зниження рівня холестерину всього на 1 відсоток може скоротити ризик серцевого нападу або інсульту до 23%.

Нагадаємо, дієтологи назвалинайкорисніший вид хліба, який можна їсти щодня.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця