12 липня 2024 року: мучеників Прокла та Іларія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна робити ремонт, прибирати і прати.
Що сталося 12 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Прокла та Іларія. Вони були племінником і дядьком. Їх піддали страшним тортурам за віру в Христа (біг за колісницею, прив'язування до стовпа, в'язниця і обезголовлення), але до самої смерті мученики були вірні Господу.
Що не можна робити 12 липня:
- робити ремонт;
- прибирати і прати;
- працювати з вогнем.
Народні прикмети та повір'я:
- у лісі з'явилися гриби — скоро похолодає;
- роса довго сохне після ночі — чекайте грозу;
- на верхівках дерев пожовкло листя — осінь буде ранньою;
- голосно дзижчать бджоли — до спеки.
День ангела святкують:
Іван, Андрій, Михайло, Антон, Арсеній, Гаврило, Федір, Марія, Вероніка.
Народилися в цей день:
100 рік до н. е. — Гай Юлій Цезар, римський імператор;
1884 рік — Амедео Модільяні, італійський художник і скульптор;
Також цього дня:
1679 рік — уперше видано акт, що гарантує судові права громадян, англійським королем Карлом II;
1776 рік — Джеймс Кук вирушив у свою останню експедицію;
1917 рік — під час Першої світової війни Імперська армія Німеччини вперше використовує як бойову отруйну речовину газ — іприт.
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