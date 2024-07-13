13 липня 2024 року: Собор архангела Гавриїла — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна плакати і сваритися з рідними.
Що сталося 13 липня?
Сьогодні православна церква вшановує Собор архангела Гавриїла. Він був першим, хто сповістив Марію про те, що вона народить Сина Божого, а також розповів жінкам про Воскресіння Христа і постав перед розп'яттям, щоб розповісти, що Ірод збирається вбити всіх немовлят. Сьогоднішнє свято пов'язане з освяченням Константинопольського храму на його честь.
Що не можна робити 13 липня:
- плакати;
- сваритися з рідними;
- знімати павутину в будинку;
- збирати ягоди.
Народні прикмети та повір'я:
- суха погода — осінь буде теплою;
- сильний дощ — урожай буде слабким;
- бджоли гудуть над полями — буде спека.
День ангела святкують:
Антон, Степан, Юліан.
Народилися 13 липня:
1944 рік — Ерне Рубік, угорський винахідник і скульптор, творець знаменитого кубика Рубіка;
1976 рік — Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист і письменник, громадський активіст.
Також цього дня:
1772 рік — Джеймс Кук вирушив у перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;
1837 рік — королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії;
1897 рік — Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо;
1908 рік — У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше беруть участь жінки;
1930 рік — починається перший чемпіонат світу з футболу;
1973 рік — виходить перший альбом групи "Queen".
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