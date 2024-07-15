15 липня 2024 року: рівноапостольного князя Володимира — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна важко працювати і йти далеко з дому.

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Що сталося 15 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира. Саме князь Володимир, який був онуком рівноапостольної княгині Ольги, приніс християнство на територію Київської Русі. Сам він охрестився, щоб одружитися з Анною, сестрою візантійських імператорів Василя і Костянтина. А пізніше на чолі з митрополитом Київським святителем Михаїлом прочитав молитву над водами Дніпра, охрестивши всю Русь-Україну.

Також 15 липня в Україні державне свято — День хрещення Русі-України.

Що не можна робити 15 липня:

важко працювати;

йти далеко з дому;

сваритися з рідними.

Народні прикмети та повір'я:

жовтіє листя на липі — осінь буде пізньою;

інші дерева пожовкли — осінь настане рано;

вечірній туман обіцяє дощ завтра;

південний вітер — до ясної погоди, а східний означає, що підуть дощі, підніметься вітер і таке протримається кілька днів.

День ангела святкують:

Василь, Володимир, Петро, Матрона

Також цього дня:

1410 рік — Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла;

1988 рік — прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.

Також Фокус писав церковний календар на липень 2024 року