Леонардо Ді Капріо вирушив на побачення з італійською супермоделлю (фото)

Лео та Вітторія зустрічаються з літа 2023 року. Офіційно вони не коментують своє особисте життя.

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49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо знову проводить час зі своєю дівчиною Вітторією Черетті, 25. Про це пише Page Six.

Пара вирушила на побачення після того, як італійська модель була помічена на зйомках реклами Dolce & Gabbana з Тео Джеймсом. Леонардо та Вітторія повечеряли в Лос-Анджелесі.

Ді Капріо одягнув свою фірмову бейсболку, яка накривала обличчя в масці, сіру кофту, штани та білі кросівки.

Черетті тим часом обрала для виходу коричневий світшот з круглим вирізом поверх прозорої мереживної білої сукні та завершила образ чорними сітчастими балетками.

Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо

Їхнє побачення стало першим випадком, коли Ді Капріо було помічено на публіці з коханою після того, як вона минулого тижня працювала над відвертою рекламною кампанією з Тео Джеймсом.

Під час зйомок на Капрі італійська модель була в білому бікіні, цілуючи свого колегу.

Як відомо, Тео Джеймс одружений з Рут Керні з 2018 року, у них двоє дітей. А Черетті зустрічається з Ді Капріо близько року. Модель перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері, з яким була одружена з 2020 року.

Тим часом Ді Капріо тривалий час зустрічався з Камілою Морроне. Пара розійшлася у 2022 році, після чого актору приписували роман із супермоделлю Джіджі Хадід.

Нагадаємо, Кейт Вінслет розповіла про поцілунок з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про "дику ніч" Ді Капріо в готелі.