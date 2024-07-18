Брітні Спірс вигнала з дому ексбойфренда: що сталось

З Полом Солізом артистка зустрічалася кілька місяців. Перед цим вона розлучилася із Семом Асгарі.

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Американська співачка Брітні Спірс вигнала з дому свого колишнього бойфренда Пола Соліза. Про це пише In Touch Weekly.

Знайомі зірки сцени бояться, що хатній працівник торгуватиме інформацією про Спірс та їхні стосунки. Тим часом сама Брітні прийняла різке рішення.

"Вона сказала своїм охоронцям, щоб його видалили зі списку в'їзду на її закриту садибу до Таузенд-Оукса. Він мучить її. Ніхто не здивується, якщо він продасть її історію. Дехто навіть вважає, що він продавав Брітні, коли був із нею", — вважає інсайдер.

Пол Соліз та Брітні Спірс

Разом з цим, знайомі Брітні непокояться, аби черговий розрив не нашкодив здоровʼю артистки.

​"Вона і так тендітна. Це останнє, що їй зараз потрібно", — додало джерело.

Влітку 2023 року стало відомо про розлучення співачки та Сема Асгарі після року шлюбу.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Getty Images

У травні 2023 року Полі Соліза найняли для робіт з технічного обслуговування маєтку Брітні. Згодом інсайдери розповіли про романтичний звʼязок між ними. Хоча їх рідко бачили разом, джерела говорили, що вони їздили у Санта-Барбару і що Пол ночував у будинку Брітні в Лос-Анджелесі дві або три ночі на тиждень.

Як відомо, команда знаменитості була незадоволена її новими стосунками. Пол Річард Соліз має за плечима кілька правопорушень і кримінальних злочинів.

Також Фокус писав про розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі.