Помер комік Боб Ньюхарт, зірка серіалу "Теорія великого вибуху"

Свою кар'єру Боб почав із власного шоу в 1950-х, і в кіно став популярним після ролі у фільмі "Ельф" із Віллом Ферреллом.

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У 94 роки помер актор Боб Ньюхарт, легендарний американський комік і зірка серіалу "Теорія великого вибуху". Серед його нагород — три премії "Греммі", "Еммі" та "Золотий глобус". Про це пише Variety.

Повідомляється, що актор помер у себе вдома в Лос-Анджелесі після серії нетривалих хвороб. У нього залишилися четверо дітей і 10 онуків.

Ньюгарт почав свою кар'єру як стендап-комік, перш ніж почати надзвичайно успішну акторську кар'єру. Його незворушна манера мови і фірмове заїкання зробили його комічною сенсацією.

Боб Ньюхарт на початку своєї кар'єри Фото: IMDB

Він прославився роллю Тата Ельфа в комедії Вілла Феррелла "Ельф" 2003 року, а також роллю вітчима С'юзан Маєр Морті Флікера у "Відчайдушних домогосподарках" 2005 року.

І справжньою сенсацією стала його роль професора Артура Джеффріса/Протона в популярному комедійному серіалі "Теорія великого вибуху". За цю роль він нарешті отримав "Еммі" 2013-го, хоча номінувався на неї ще 1962 року за своє комедійне вар'єте "Шоу Боба Ньюхарта".

Він був одружений на Джинні Квінн — дочці актора Білла Квінна — з 1963 року до її смерті у віці 82 років у квітні 2023 року.

Такі зірки, як Марк Гемілл, Алек Болдвін і Квінта Брансон, віддали данину поваги Ньюхарту.

Зірка "Зоряних воєн" Гемілл написав: "Від його новаторських стендап-виступів до двох класичних ситкомів він подарував нам сміх на все життя. По-справжньому унікальний. Спасибі, Боб Ньюхарт!".

В одному зі своїх останніх інтерв'ю в листопаді 2023 року Ньюхарт сказав, що роль ельфа була його улюбленою роллю за всю його легендарну 70-річну кар'єру.

Боб Ньюхарт у фільмі "Ельф" Фото: IMDB

"Без сумніву, роль Папи Ельфа набагато перевершує будь-яку іншу роль, яку я коли-небудь грав", — заявив Ньюхарт.

"Мій агент надіслав мені сценарій, і я закохався в нього", — зізнався актор, перш ніж сказати своїй дружині Вірджинії Квінн, що це "буде ще одне "Диво на 34-й вулиці", яке люди дивляться щороку".

У фільмі, знятому Джоном Фавро за сценарієм Девіда Беренбаума, Вілл Феррелл зіграв головну роль ельфа Бадді, якого виростив Тато-ельф у виконанні Ньюхарта на Північному полюсі. Герой Феррелла вирушає в Нью-Йорк, щоб зустрітися зі своїм біологічним батьком, сварливим бізнесменом, роль якого виконує покійний Джеймс Каан.

Коміком і стендапером Ньюхарт став випадково, після Корейської війни він став рекламним копірайтером.

Боб Ньюхарт у серіалі "Теорія великого вибуху"

Саме на цій посаді він і його колега почали вести довгі телефонні розмови про дивні ситуації, які він записував і відправляв на радіостанції як записи для прослуховування.

Після запису сольних записів Ньюхарт був представлений керівнику відділу талантів Warner Bros. Records, який підписав із ним контракт 1959 року.

Він адаптував свій матеріал для стендап-виступів і завоював шанувальників, граючи роль сором'язливого менеджера.

Його комедійний альбом 1960 року The Button-Down Mind of Bob Newhart став першим комедійним альбомом, який очолив чарт Billboard і посів друге місце в UK Albums Chart.

Він приніс зірці дві премії "Греммі" — у номінаціях "Альбом року" і "Найкращий новий артист".

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що помер відомий американський актор Том Бауер, який відомий своїми ролями у фільмах "Волтони" і "Міцний горішок 2".