Зірка "Ейфорії" Барбі Феррейра змінилася до невпізнання (фото)

Шанувальники запідозрили Барбі Феррейру в прийомі препарату, який багато зірок використовують для схуднення. Однак у підписі до знімків актриса не згадала про свою втрату ваги.

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Зірка серіалу "Ейфорія" і модель Барбі Феррейра 18 липня поділилася з шанувальниками в Instagram новими фотографіями, на яких її було майже неможливо впізнати, оскільки вона здавалася набагато стрункішою, ніж раніше.

27-річна зірка з тонкою талією і підтягнутими руками зображена в довгій обтислій шоколадно-коричневій сукні, глибокому декольте яке злегка відкрило верхню частину її чорного мереживного бюстгальтера.

"Такі дивні вібрації", — написала вона в підписі, але не згадала про свою втрату ваги. Судячи з фону, фотографії були зроблені на задньому дворі. Феррейра невимушено позувала, взута у звичайні "в'єтнамки".

Багато шанувальників зазначили красу акторки, а дехто припустив, що вона вживає препарат від діабету, який допомагає людям скинути вагу "Ozempic". Один із підписників пожартував: "У багатих людей є Ozempic, а в нас — бодипозитив". "Вона повертається у свою еру tumblr girl", — зазначив інший. "Це її тіло, її рішення, шкода, що деякі люди навчилися приймати себе, ідентифікуючи себе, співвідносячи і порівнюючи себе з нею, це не її відповідальність", — парирував третій.

Кілька років тому Барбі говорила про свої "проблеми з депресією, розлади харчової поведінки, параною" та інші "дивні речі", які, за її словами, є результатом коментарів в інтернеті.

Раніше, 22 вересня 2023 року, стала відома причина смерті зірки "Ейфорії". 25-річного Ангуса Клауда в липні знайшли непритомним у будинку своєї сім'ї в Окленді.