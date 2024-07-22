22 липня 2024 року: Марії Магдалини — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати в полі та розпалювати багаття.
Що сталося 22 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої мироносиці Марії Магдалини. Вона була прихильницею і послідовницею Ісуса Христа і несла Слово Боже серед людей. Ісус зустрів жінку в той час, коли вона була одержима сімома бісами. За допомогою молитви він вигнав з її тіла бісів, а потім вона стала його ученицею. Саме Марії Магдалині першою з'явився Ісус Христос уранці на Великдень.
Що не можна робити 22 липня:
- працювати в полі;
- розпалювати багаття;
- виходити з дому після заходу сонця.
Народні прикмети та повір'я:
- багато роси — льон буде сірим;
- гроза — буде хороший урожай зернових;
- чути квакання жаб — буде негода;
- видно багато равликів — буде сиро.
День ангела святкують:
Олексій, Корнилій, Михайло, Марія.
Народилися 22 липня:
1946 рік — Мірей Матьє, французька співачка;
1971 рік — Дмитро Коляденко, український хореограф, танцівник, телеведучий і співак;
1992 рік — Селена Гомес, американська кіноактриса, співачка, модель;
2013 рік — Джордж Уельський, член британської королівської сім'ї, перший син принца Вільяма і онук короля Чарльза.
Також цього дня:
1819 рік — відбувається прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка";
1944 рік — створюють Міжнародний валютний фонд;
1983 рік — американець Дік Сміт першим облітає Землю на вертольоті;
2014 рік — місто Сєвєродонецьк звільняють від терористів ЛНР.
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