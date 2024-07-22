22 липня 2024 року: Марії Магдалини — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати в полі та розпалювати багаття.

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Що сталося 22 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої мироносиці Марії Магдалини. Вона була прихильницею і послідовницею Ісуса Христа і несла Слово Боже серед людей. Ісус зустрів жінку в той час, коли вона була одержима сімома бісами. За допомогою молитви він вигнав з її тіла бісів, а потім вона стала його ученицею. Саме Марії Магдалині першою з'явився Ісус Христос уранці на Великдень.

Що не можна робити 22 липня:

працювати в полі;

розпалювати багаття;

виходити з дому після заходу сонця.

Народні прикмети та повір'я:

багато роси — льон буде сірим;

гроза — буде хороший урожай зернових;

чути квакання жаб — буде негода;

видно багато равликів — буде сиро.

День ангела святкують:

Олексій, Корнилій, Михайло, Марія.

Народилися 22 липня:

1946 рік — Мірей Матьє, французька співачка;

1971 рік — Дмитро Коляденко, український хореограф, танцівник, телеведучий і співак;

1992 рік — Селена Гомес, американська кіноактриса, співачка, модель;

2013 рік — Джордж Уельський, член британської королівської сім'ї, перший син принца Вільяма і онук короля Чарльза.

Також цього дня:

1819 рік — відбувається прем'єра вистави Івана Котляревського "Наталка Полтавка";

1944 рік — створюють Міжнародний валютний фонд;

1983 рік — американець Дік Сміт першим облітає Землю на вертольоті;

2014 рік — місто Сєвєродонецьк звільняють від терористів ЛНР.

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